68%企業明年計畫加薪 意願最強五大產業出列

全球經濟連兩年受疫情衝擊，台灣雖然防疫有成，不過企業明年的調薪意願將是如何？yes123求職網「加薪分紅計畫與職場年度代表字調查」調查發現，合計58.6%的企業「今年有加薪動作」，明年則有68%企業計畫加薪，但只有12.4%屬於全面加薪，調薪幅度平均約5.7%，略高於去年同期調查的5.6%。

yes123求職網調查顯示，今年約有58.6%企業有為員工加薪，比例低於去年同期的66.6%；其中又分成49.6%屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；真正「齊頭式」調整的，依舊為較少數，僅有9%的企業表示，「不論績效，替員工全面加薪」。平均2021年累積加薪幅度約4.4%，略小於去年的4.5%。

上班族更期待2022年有加薪機會，由yes123求職網調查顯示，目前有31.9%企業「明年沒有任何加薪計畫」，也就是有加薪計畫佔68.1%，略高於去年同期調查的67.7%，仍創五年來次低水準；其中55.7%的企業，仍然屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」，只有12.4%「不論績效，替員工全面加薪」。

若進一步以「產業別」交叉分析，明年加薪意願(比例)較高的行業，分別為：「科技資訊業」(83.3%)、「金融保險與會計統計業」(80%)、「運輸與物流倉儲業」(77.8%)，以及「傳產製造業」(75.8%)、「醫護與生技業」(72.2%)。

明年(2022年)有加薪計畫的企業主，在可複選狀況下，主要考量依序為：「想激勵員工表現」(62.3%)、「怕人才流失，反映業界(同行)的薪資水準」(45.5%)，以及「單純反映基本工資的調漲」(30.1%)、「考量物價水準與變化」(24.5%)。

為了留才或徵才，也有高達88.8%公司表示，會採取「獎金或分紅」的激勵策略。另外「薪資調整」也是留住人才的一種方法，yes123求職網的調查發現，假如為了挽留「重要人才」，對於「非主管職」員工的月薪，公司平均願意加5,098元；相較之下，如果對於「主管職」員工，企業願意加碼8628元。

哪些職務公司會優先「考慮調薪」呢？此次調查結果更顯示，在可複選狀況下，依序為：「業務、外勤人員」(57.6%)、「一般內勤行政人員」(33.6%)、「產線作業員」(31.8%)，以及「產線、設備工程師」(26.4%)、「客服或門市人員」(24.6%)。