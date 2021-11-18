奇美實業安全幸福職場 獲國家職業安全衛生獎殊榮

奇美實業昨(17)日榮獲行政院勞動部頒發2021年「國家職業安全衛生獎」最高榮譽-企業標竿獎。奇美秉持「讓幸福充滿世上每個角落」的創立初衷，以積極、正向、溫暖的安全衛生文化，持續精進與落實全面性的安全、風險、緊急應變以及健康促進等管理，為創造安全幸福的工作環境及企業永續而努力，贏得職場安全衛生推動之最高肯定。

本次獲頒的「國家職業安全衛生獎」，為勞動部推動職場之安全衛生，提升整體職業安全衛生水準，保障職業安全與健康而設立之獎項。其中企業標竿獎遴選資格需曾獲職業安全衛生優良單位五星獎和職業安全衛生管理系統認證，且當年度及前三年內無重大職業災害。

奇美致力於打造保障員工與協力廠商安全健康的友善職場，成立「職業安全衛生管理委員會」，推動全面性的管理制度，取得ISO 45001及CNS 45001雙驗證，並且符合國際人權與道德規範全友善職場，為台灣首間通過SA8000的化工產業製造商。

奇美實業每季定期辦理危險預知與改善提案活動，透過基層的實務提案可積極預防作業風險，有效改善工作環境與人員安全。近年公司積極推動數位轉型，以智能化工廠建立友善職場，同時也將AI與自動化應用於槽車裝卸安全管理、人員防護器具配戴完整度偵測及無人化分析檢測設備; 關心員工通勤往返安全，運用導入VR體感技術訓練同仁防禦駕駛觀念，強化安全駕駛意識。在緊急應變管理上，奇美設有專職消防隊，並與台南市消防局簽署支援協議，將消防車輛列入台南市消防局勤務緊急調度系統，善盡企業社會責任。

為提供員工生活及健康完整保障，公司每年辦理全員健檢，歷年體檢報告數據和趨勢可於奇美同仁專屬App上查詢，進行自主健康管理; 聘請醫師與心理師臨廠服務。為鼓勵同仁及眷屬勤運動保持身心健康，建置專屬的多功能運動館，並開辦多項健身課程，共同守護奇美員工與家庭的健康。

奇美堅信企業要永續經營，必須建立在安全、健康與友善的職場基礎上，從「心」遵守，從「心」出發，真正做到本質安全，從內部的個人、組織到外部的承攬商一起攜手努力建立理想的家園，以”A Step Up”精神，持續精進。