蘇揆指示 軍公教加給、全體人員都調4%

行政院長蘇貞昌上月底拍板明年起調整軍公教待遇4%後，今（18）日於院會再度指示，將軍公教員工待遇調整項目，包含本俸、專業加給及主管職務加給等三項，以及讓全體在政府服務的人員，全都朝調足4%辦理。

行政院人事行政總處指出，名年度軍公教員工待遇，已經由行政院於10月27日政策決定調整4%，又歷來軍公教員工待遇調整項目包含本俸（年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等三項，相關細部調整作業刻正由該總處辦理中，並均朝調足4%辦理。

人總表示，明年度軍公教員工待遇調整案所需經費，行政院已納入「111年度中央政府總預算案修正案」，並於10月28日函送立法院審議，待明年度中央政府總預算案經立法院三讀通過並奉總統公布，完成法定程序。

人總表示，目前正就軍公教員工俸（薪）額表、專業加給表及主管職務加給表之支給數額，進行細部調整作業中，待明年度中央政府總預算案完成立法程序後，將由行政院核定軍公教員工適用之俸（薪）給支給數額表，函送各機關據以辦理，並自明年元旦起生效。