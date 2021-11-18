蘇貞昌拍板軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

行政院日前宣布明年軍公教調薪4％後，行政院院會今天敲定，歷來軍公教員工待遇調整項目包含本俸（年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，明年也都調高4％，適用對象包含軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員。

公教人員加給調整幅度日前引發爭議，由於2018年軍公教調薪3％，但教職員本薪雖調高3％，學術研究加給平均調幅卻都低於3％。行政院日前宣布軍公教調薪4%後，專業加給等調整幅度，人事行政總處原本研擬兩案，一是根據多數人的同數額俸點計算，調整逾3％、但不到4%，二是直接調足4％。

行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢被問到此事時，允諾會往「好的方式」調整，行政院會今天拍板。

行政院人事行政總處表示，2022年度軍公教員工待遇業經行政院於2021年10月27日政策決定調整4%，又歷來軍公教員工待遇調整項目包含本俸（年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，相關細部調整作業刻正由該總處辦理中，並均朝調足4%辦理。

人事總處表示，2022年度軍公教員工待遇調整案所需經費，行政院已納入2022年度「中央政府總預算案修正案」，並於2021年10月28日函送立法院審議，2022年度中央政府總預算案經立法院三讀通過並奉總統公布，完成法定程序。

人事總處進一步表示，目前該總處正就軍公教員工俸（薪）額表、專業加給表及主管職務加給表之支給數額，進行細部調整作業中，2022年度中央政府總預算案完成立法程序後，將由行政院核定軍公教員工適用之俸（薪）給支給數額表，函送各機關據以辦理，並自2022年1月1日生效。