美國商會拜習會後首發聲 強調支持台灣強化國防實力

台灣問題是16日拜習視訊峰會焦點之一，針對大陸國家主席習近平表示，如果台獨分裂勢力突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。今（18）日台灣美國商會發布新聞稿指出，美國商會國防委員會「支持台灣強化國防實力」。

台灣美國商會國防委員會表示，每兩年發布一次的「2021年國防報告書」，該報告書本年首次同步發行中文及英文版本，對國防委員會瞭解台灣所面臨的安全現況，以及政府國防政策之展望，頗有助益。

台灣美國商會強調，該國防委員會全體全力支持台灣強化自身國防實力，台灣美國商會也認知政府將實現國防自主視為優先要項，以及盼協助本土企業進入國際國防供應鏈的期望。

台灣美國商會並表示，歡迎與台灣政府定期進行相關合作性討論，尤其針對共同製造、共同開發等議題，不僅可增進本土研發能力，亦最大化台灣企業與國際夥伴成長的機會。

同時，台灣美國商會國防委員會亦肯定美台深化安全關係，並強調將持續緊密地與美台政府合作，以盡可能支持相關的合作與交流。