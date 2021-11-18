快訊

政院拍板！軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

碰到帳戶詐欺怎麼辦？律師：應立法處罰這項行為

軍公教調薪 20萬約僱人員擬比照調薪

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
軍公教明年調薪幅度近4％，可望成為25年來最高幅度。本報資料照片
軍公教明年調薪幅度近4％，可望成為25年來最高幅度。本報資料照片

立法院財政委員會今天審查111年度中央政府總預算案有關調整軍公教人員待遇準備，立委吳秉叡關心，中央及地方政府各機關非正式約僱人員也會調薪嗎？主計長朱澤民表示，現在行政院院會正在開會，有列入此提案，是朝比照調4％的方向規劃。

行政院長蘇貞昌在10月底拍板軍公教調薪案，明年元旦起將調漲4%，人事行政總處今天將在院會陳報「軍公教調薪配套措施」報告，提案在公家機關服務的助理、約聘雇人僱等，也將一併調薪。

朱澤民表示，非編制內的約聘僱人員中央政府約中央15萬人，其中行政機關約1萬2千多人，公立大學、公立醫院、部立醫院，學校附設醫院等屬營業基金的有13萬多人，都不是正式的公務人員。地方統計人數還在統計中，約5、6萬人，主計總處會編列補助，希望政府僱用人員都可以共享經濟成長的果實，總計約20萬人。

吳秉叡問經費來源為何？朱澤民表示，非編制人員的費用，行政單位是列在業務費項下，有2800多億元，希望透過預算遵節、移緩濟急等方式支應，營業基金則會考量採移用的方式，中央也會適當協助。預估行政機關大概要增加2億多的支出，營業基金則要多27億元，地方增加的支出會用特別統籌分配款支應。

第二年以後錢從哪裡來？朱澤民表示，會編在一般補助款內。相關事項都要等行政院拍板確定。

立委賴士葆問，軍公教調薪4％，是不是經常性收入都加薪？50萬退休人員是否同步調薪？人事行政局表示，調薪是指本俸、專業加給（研究加給）及主管加給，其他加班費、住宿費、交通費等都沒有。退休人員調薪依法要先組成委員會，每四年檢討一次，會往有利退休人員的方向走。

賴士葆關切，退休人員是否與軍公教連動調薪，明年開始，還是每次都要看執政者的態度？「要等到明年七月，你們害人家白高興一場？」，人事行政局表示，不是連動，除非有修法，都要依法處理按程序來，預期明年7月調整，行政院對退休人員的照顧是一致的。

立委曾銘宗質疑，依法歲計賸餘不得用於經常性支出，軍公教加薪預算要移用以前的歲計賸餘，違反預算編列規定。朱澤民解釋，這是一個預算修正案，不是新的提案，移用後仍有歲計賸餘，沒有違法編列。

延伸閱讀

高端追加混打出事誰負責？陳時中：有藥害救濟制度

坦言蚵仔麵線20元講錯話 朱澤民：全國平均52元

指長髮女是飯局妹挨批 賴士葆：接受採訪內容可受公評

央行：通膨是短期現象 房價目前仍居高

相關新聞

蘇貞昌拍板軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

行政院日前宣布明年軍公教調薪4％後，行政院院會今天敲定，歷來軍公教員工待遇調整項目包含本俸（年功俸）、專業加給（教師為學...

遠航張綱維再發聲明喊話交通部和解 「別讓全民買單」

遠東航空董事長昨天宣布，認為交通部民航局去年1月31日違法對遠航撤照，將對此提出國賠，民航局長林國顯則強調是依照民航法廢...

專訪花敬群：台灣家戶數10年內到頂 現在投資預售屋風險極大

內政部次長花敬群認為，房價飆漲，是動搖國本的嚴重問題。他呼籲政治人物，選民不會永遠鄉愿，別總認為降稅就有票；也指出，政府正在研議納管炒房團；同時提醒投資客要小心。

十萬幸運兒請注意！「i原券」補登期限只到11月20日

抽中 「i原券」的10萬幸運兒注意囉，i原券補登期限只到11月20日。原民會提醒中籤「i原券」且數位五倍券未綁定台灣Pa...

軍公教調薪 20萬約僱人員擬比照調薪

立法院財政委員會今天審查111年度中央政府總預算案有關調整軍公教人員待遇準備，立委吳秉叡關心，中央及地方政府各機關非正式...

68%企業明年計畫加薪 意願最強五大產業出列

全球經濟連兩年受疫情衝擊，台灣雖然防疫有成，不過企業明年的調薪意願將是如何？yes123求職網「加薪分紅計畫與職場年度代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。