軍公教調薪 20萬約僱人員擬比照調薪

立法院財政委員會今天審查111年度中央政府總預算案有關調整軍公教人員待遇準備，立委吳秉叡關心，中央及地方政府各機關非正式約僱人員也會調薪嗎？主計長朱澤民表示，現在行政院院會正在開會，有列入此提案，是朝比照調4％的方向規劃。

行政院長蘇貞昌在10月底拍板軍公教調薪案，明年元旦起將調漲4%，人事行政總處今天將在院會陳報「軍公教調薪配套措施」報告，提案在公家機關服務的助理、約聘雇人僱等，也將一併調薪。

朱澤民表示，非編制內的約聘僱人員中央政府約中央15萬人，其中行政機關約1萬2千多人，公立大學、公立醫院、部立醫院，學校附設醫院等屬營業基金的有13萬多人，都不是正式的公務人員。地方統計人數還在統計中，約5、6萬人，主計總處會編列補助，希望政府僱用人員都可以共享經濟成長的果實，總計約20萬人。

吳秉叡問經費來源為何？朱澤民表示，非編制人員的費用，行政單位是列在業務費項下，有2800多億元，希望透過預算遵節、移緩濟急等方式支應，營業基金則會考量採移用的方式，中央也會適當協助。預估行政機關大概要增加2億多的支出，營業基金則要多27億元，地方增加的支出會用特別統籌分配款支應。

第二年以後錢從哪裡來？朱澤民表示，會編在一般補助款內。相關事項都要等行政院拍板確定。

立委賴士葆問，軍公教調薪4％，是不是經常性收入都加薪？50萬退休人員是否同步調薪？人事行政局表示，調薪是指本俸、專業加給（研究加給）及主管加給，其他加班費、住宿費、交通費等都沒有。退休人員調薪依法要先組成委員會，每四年檢討一次，會往有利退休人員的方向走。

賴士葆關切，退休人員是否與軍公教連動調薪，明年開始，還是每次都要看執政者的態度？「要等到明年七月，你們害人家白高興一場？」，人事行政局表示，不是連動，除非有修法，都要依法處理按程序來，預期明年7月調整，行政院對退休人員的照顧是一致的。

立委曾銘宗質疑，依法歲計賸餘不得用於經常性支出，軍公教加薪預算要移用以前的歲計賸餘，違反預算編列規定。朱澤民解釋，這是一個預算修正案，不是新的提案，移用後仍有歲計賸餘，沒有違法編列。