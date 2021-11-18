主計長朱澤民：政府約聘雇 擬比照軍公教調薪4%

軍公教明年調薪4%，主計長朱澤民表示，今（18）日上午行政院會正在討論，針對非正式編制的約雇人員，中央加地方約20萬人，也朝調薪4%的方向來訂定，中央部分合計約需30億元預算，會在行政機關業務費及營業基金預算中去移緩濟急。至於地方政府則會由特別統籌分配稅款支應。

立法院今日邀請財經部會報告全球最低稅負制因應，以及報告111年度軍公教人員待遇準備編列情形。

民進黨立委吳秉叡今日質詢朱澤民，對於非正式編制的約僱人員，是否也可共享經濟成長果實，與軍公教人員一樣調薪？

朱澤民表示，目前院會正在召開，針對非正式編制的約雇、臨時人員，是朝比照軍公教人員調整4%的方向規劃，這類人員在中央約有15萬人，在地方約有5、6萬人，合計20萬人左右。

朱澤民進一步表示，中央部分，在行政機關約有1萬餘人，在營業基金預算部分約13萬人，這部分主要是公立大學、公立醫院等。

行政院秘書長李孟諺表示，目前相關部會有提報這樣的方案，等待院會決議。

在經費籌措方面，朱澤民表示，行政機關相關預算是在業務費內，中央各機關大概整個水位有2,800億元，這部分希望撙節預算，移緩濟急，來支援公務機關。至於營業基金部分則是在本身預算內移用，有困難會適當協助。

中央部分約需要30億元上下，地方政府部分，則會用特別統籌分配稅款支應。