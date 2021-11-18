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2021年職場代表字出爐 資方選「憂」、上班族選「悶」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
今年的「職場代表字」，面臨本土疫情衝擊。記者曾原信／攝影
今年的「職場代表字」，面臨本土疫情衝擊。記者曾原信／攝影

即將走過2021年，根據yes123求職網今（18）日公布的「職場年度代表字調查」顯示，企業選「憂」、上班族選「悶」，反映疫情對營運和職涯的衝擊。

yes123求職網指出，高達69.6%上班族認為疫情，其實對自己的職涯有造成負面影響。因此上班族回顧今年工作狀況，選出2021年的「職場代表字」前五名依序為：「悶」(34.2%)、「亂」(33.3%)、「憂」(25.6%)，以及「茫」(24.5%)、「累」(23.6%)。

至於六到十名的代表字，又分別有：「慌」(22.8%)、「撐」(20.8%)、「苦」(19.9%)，以及「忍」(19%)、「急」(14.4%)。

展望明年工作狀況，上班族選出的2022年「職場代表字」前五名依序有：「穩」(50.7%)、「升」(36.7%)、「順」(26.5%)，以及「翻」(25.3%)、「富」(23.3%)。

相形之下，若回顧今年公司營運狀況，2021年的「資方代表字」前五名依序是：「憂」(31.1%)、「撐」(29.9%)、「悶」(28.7%)，以及「無」(27.2%)、「亂」(26.1%)。

其餘六到十名的代表字，又分別為：「累」(22.1%)、「變」(18.8%)、「急」(16.3%)，以及「苦」(14.1%)、「忍」(12.6%)。

同樣展望明年營運狀況，資方選出的2022年「職場代表字」前五名依序為：「穩」(52%)、「升」(50.8%)、「順」(33.8%)，以及「衝」(29.8%)、「翻」(22.7%)。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀今年的「職場代表字」，由於突然面臨本土疫情衝擊，自己與家人被迫居家上班或上課，口罩不離身又「宅在家」防疫，感覺生活特別「悶」，加上業績（績效）也很「悶」，更打「亂」工作步調，或是職涯規劃「亂」了方向；然後開始「憂」心飯碗不保，「憂」慮薪水不夠用、財務吃緊。

楊宗斌進一步指出，因此大家對明年的職場生活，首重「穩」字訣，然後在平「穩」之中，伺機而動，等待職位高「升」或仕途「順」遂的機會。

上述「職場年度代表字調查」，是由yes123求職網於2021年11月3日到11月15日，以網路問卷進行抽樣，在「求職者」部分，調查20歲(含)以上、畢業或役畢(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,358份，信心水準為95%，誤差值為正負2.66%；至於「企業」部分，有效問卷共977份，信心水準為95%，誤差值為正負3.14%。

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