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美國基建法案通過 ESG環保愛地球概念股向錢衝

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

台新投信指出，拜登當局的1.2兆美元的基礎建設法案已通過，穆迪公司分析師估計，到2031年左右，此基建法案將使美國每年勞動生產力增幅多0.03百分點，利美國中長期經濟成長。由於此案將挹注氣候、水資源、能源效率與環保相關投資項目，實現美國總統拜登競選時提出「重建美好」計畫，將促進環保投資項目發威，ESG環保愛地球概念股「錢」景看好，建議長期布局或定期定額投資ESG環保愛地球基金。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，今年全球有87％的機率將受到「反聖嬰現象」（La Niña）影響。反聖嬰現象發生時，強勁的東南季風，會將表面溫度較高的海水吹向西太平洋，造成西部海水升溫，東部底層較冷的海水上翻，溫度下降。北半球可能迎來低溫寒冬，南半球則會出現乾旱，中美洲、南美洲的北部和東南亞則是會暴雨不斷。在氣候變遷下，減碳、環保工作迫在眉睫，進一步推升ESG環保愛地球產業的成長動能企業承諾：全球企業巨頭提出了更具野心的減碳計畫，這些投資仍處在早期階段，且正在加速。將形成長期趨勢，蘊藏眾多投資機會

蘇聖峰表示，第26屆聯合國氣候大會(COP26)甫閉幕，所簽訂之氣候公約包含各國承諾逐步將全球暖化幅度控制在1.5℃內、逐步淘汰煤炭使用與資助開發中國家對抗氣候變遷帶來的損失。就中長期多利來看，環保愛地球產業擁三大利多：一、政策支持：在巴黎協議規範下，全球各國為達減碳目標，將提出各式法規、補貼等，進入環保愛地球關鍵轉型期；二、綠色消費習慣崛起：除了較熟悉的電動車、智慧能源之外，彈性素食（Flexitarian）的熱情升溫，也帶動永續農場和循環經濟等多元發展；三、企業承諾：全球企業巨頭提出了更具野心的減碳計畫，這些投資仍處在早期階段，且正在加速，將形成長期趨勢，蘊藏眾多投資機會。

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