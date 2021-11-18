全球掀大離職潮、工作消失中！為何台灣職缺逆勢創新高？

疫情之後，歐美日最熱門的職場議題之一，就是「大離職潮」和「正職消失」現象。企業為了更彈性應變疫情可能再來，加上加速數位轉型，紛紛裁撤正職；民眾經歷居家上班、遠距工作，開始脫離職場，發展斜槓職涯。

然而104最新公布的求職資料，這些國外的熱門職場變化，在台灣竟然都沒發生？疫情之後，台灣職缺反而創下新高，求職市場比疫情前還要熱烈！為何台灣不僅防疫上可以創造「平行世界」，連疫後職場變化，都是另一個「平行時空」？

國際掀起「正職消失」「大離職潮」

疫情下，國際人資專家都觀察到，許多人正從傳統的工作上撤離。

日本知名管理顧問遠藤功在新書《三無世代》中，觀察到日本企業疫後的人力需求正在轉變，最大趨勢就是「正職消失」。

許多公司在疫情嚴峻期間，員工被迫在家遠距工作，企業也大量引進數位設備和線上流程，疫情趨緩，許多企業發現，原來日常營運不需要那麼多人，許多「冗員」也在疫情下無所遁形，於是開始裁減例行事務人力，讓許多原本的正職人員，在疫後因此被甩出。

此外，疫情讓許多企業發現「手頭保留現金」的重要，開始思考怎麼降低「固定成本」，尤其是把固定成本化為變動費用，以備疫情再次來臨，營收大減時，還能保留營運現金與彈性，導致許多正職被約聘取代，甚至把非核心業務全部外包。

而在歐美，今年5月，美國德州農工大學梅斯商學院管理學副教授安東尼．克魯茲提出「大辭職潮」（the Great Resignation），描述今年開始於歐美發生的「大辭職現象」，這個名詞火速成為今年下半年最重要的國際職場關鍵字。

克魯茲指出，疫情讓許多人經歷人生重大變故，不管是親友罹病甚至離世，帶動人們重新思考自己的人生目標排序，甚至激發「人生只能活一次」（YOLO）「把握當下實現夢想」的衝動，決定脫離固定職場，去體驗甚至創業。

另外，遠距工作，也讓許多人發現原來不用進辦公室也能完成工作，加上可能擔心在工作場所染疫，尤其餐飲與零售業更是嚴重，《華盛頓郵報》報導，例如美國光8月就有高達近450萬人離職，當月職位空缺超過1000萬，10月餐飲業辭職率高達6.8%，零售業辭職率高達4.7%。

台灣疫情一緩職場立刻大反彈

今年5月疫情爆發期間，正逢年度求職旺季開始，大環境的急凍，也讓許多人發現「工作不見了」。

yes123求職網8月時發布的「社會新鮮人待業痛苦與上工開心指數調查」，更顯示今年新鮮人僅32.2%從事正職工作，創下2014年以來的新低；10月發布「職場菜鳥試用期與企業評價新人調查」，新鮮人從投遞履歷到獲得正職，平均花費84天，創下九年最長紀錄。

104人力銀行分析5月到11月的全體工作數變化，5月1日疫情爆發前，工作數來到高點85.2萬個；然而隨著5月19日全國發布三級警戒，工作數開始起跌，到了7月疫情高峰時，工作數跌到72萬的谷底。

然而隨著7月下旬降回二級警戒，職缺數開始連續四個月回升，到了11月1日，工作數不僅超過疫情爆發前，創下新高85.6萬個，比5月1日還多4000個職缺，四個月下來累計升幅19%；同一期間，徵才的企業家數，累計也強彈31%。

而且不僅疫情期間依舊熱門的資訊、軟體、半導體職缺維持高檔，疫情受創嚴重的住宿、餐飲、零售、傳直銷都大反彈，拿下反彈榜前五強。

很多人猜想，職缺的「量」回來了，「質」是否發生改變？《遠見》特別請104人力銀行進一步分析，是否同樣發生歐美日出現的「全職減少、兼職增加」的狀況？

答案是「沒有」！疫情三級警戒前後的全職與兼職比例幾乎沒有改變，甚至全職還微幅增加了。企業徵才的現象，完全沒有改變，「正職消失」「大離職潮」竟然在台灣都沒有出現！

老闆有良心？台灣三大逆勢關鍵

為何台灣求職市場並沒有出現國外的消失與退潮現象？104人力銀行公共事務部協理張雅惠分析，指出台灣疫後職場有三大相異於國外的特點，也是台灣疫情一消退，職缺數就大力反彈、甚至創下新高，完全和世界職場趨勢的潮流逆行？

關鍵一：疫情嚴峻僅三個月，遠距上班與數位轉型未成形

「台灣疫情最嚴峻的時間，三級警戒僅僅維持了三個月，這是台灣職場狀況和國際最大的差異，」張雅惠分析，海外從2020疫情爆開後，歐美日等國家，疫情反覆興起，甚至許多地方有長達一年的居家隔離，這麼長的時間中，許多企業和工作者，從原本的觀望，到後來開始認知這件事不會短期結束，於是從最初的「應急應變」，開始認真面對「數位轉型」，這件事，也讓企業開始思考「數位轉型後，哪些工作可以被機器取代、或從數位化流程中取消」，這件事，確實帶動了正職消失現象。

然而台灣的疫情撲滅得很快，企業和大眾或許一開始採購了許多遠距上班與上課的硬體工具，但心態和習慣還沒有真實的徹底轉變，也讓台灣的「工作轉變」並沒有發生，「或許拉長到三年五年，數位轉型確實會帶來職場與職涯的轉變，但這三個月的疫情，並沒有讓『工作消失』這件事發生。」

不過張雅惠說明，疫情下的數位應用，確實有在職場上帶來改變，但改變的是「工作者的工作習慣」，許多人在疫情間發現數位工具可以確實提升工作效率，當疫情消退，許多人還是維持了這些「提升工作效率」的數位工具，甚至把這些工具帶回辦公室，「大家沒有因為疫情之後而遠離辦公室，反而是把疫情下學得的新數位技能，帶回辦公室變得有效率。」

關鍵二：疫情讓老闆發現「裁人容易找人難」痛點

許多國外報導都指出，疫情下企業為了度過疫情下的業績暴跌，以及保持疫情時的營運彈性，所以大量裁撤正職，用兼職或約聘來取代。但這件事，在台灣也沒有發生，張雅惠分析，關鍵就是去年很多老闆都發現，裁人容易又快速，但找人耗時又難，導致去年市況反彈時，都遭遇「生意回來但吃不下來」的窘境，於是不敢輕易取消正職。

去年的經驗，讓許多老闆，包括傳產製造，尤其是餐飲、住宿、服務業的經營者發現，當疫情消退後，消費市場的反彈力道其實又急又快，當生意回來時，不管是客人或訂單都狂飆，當初裁員的企業，當時都吃到「找不到員工」的苦頭。

張雅惠進一步解釋，依照常見的招聘經驗，從開缺到找到人，一般可能要30～45天，甚至長達兩個月。新人上工後，還可能有一個月的上手摸索期。企業發現重新找人的時間成本原來這麼高，也讓許多老闆體會到，如果疫情下需要降低成本，寧可先在別的地方去稍微減少支出，員工反而不應該或不一定是首位要砍掉的。

「老闆優先考量的，反而是當商機回來時，我是否有辦法接到，是否會為了搶人，反而必須付出比原本更多兩三倍的成本以及機會損失」，張雅惠強調，兩相權衡後，企業對於開出職缺、招聘正職也就不會吝嗇。

關鍵三：工作者發現離開職場愈久愈難回去

最後，國外發生的「大離職潮」，也沒有出現在台灣。

張雅惠分析，除了疫情為期較短外，台灣的勞工「相對務實」也是關鍵，國外很多人都有「暫離職場、活出自我」的疫後衝動離職現象，但台灣工作者發現，如果是因為疫情下發現自己的能力欠缺、或對未來未雨綢繆，而離開職場去學習新技能，對於後續回歸職場，不管對工作者或企業主來說，這都是一個加分。反之，如果離開只是一個逃離現狀的藉口，「當你想重新找工作時，你等於兩面都失分了」。

當你跟工作愈來愈遠，你就跟找到工作也愈來愈遠！

張雅惠觀察，以人力銀行的長期觀察，工作者一面停留在職場上、一面尋找下一份工作，不管目前停留的方式是正職或兼職，都可以讓自己更貼近市場的當下動態與需求，不管之後對於工作狀態的掌握，或面試時與主考官的應對談話，都是一個幫自己找到更好下一個落腳點的練習。

「企業主為了迎接強力反彈的商機，工作者為了避免脫離職場太遠，都讓『正職消失』『大離職潮』的國際職場現象，在台灣沒有發生，」張雅惠結論，疫情，確實帶來了台灣工作現場的改變，但數位工具的應用，帶來的是工作者工作效率的進化；未雨綢繆的準備，帶來的是企業主對於員工重要性的提升，「以人為基礎的應變力，才是台灣疫後職場的新現象。」

（作者／謝明彧 本文出自2021.11.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）