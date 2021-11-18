新光鋼鐵 獲TCSA 2021年永續綜合績效類獎項

永續發展已成為各界關注重點，全球在歷經疫情衝擊下，ESG投資備受矚目，企業永續綜合績效類獲獎名單，不僅是投資人的重要指標，更是穩定社會引領台灣前進的關鍵力量，新光鋼鐵（2031）勇奪TCSA2021年度永續綜合績效類-績優獎暨企業永續報告書傳統製造業-金獎。

新光鋼鐵在董事長粟明德領導下，創下連續三年獲獎的肯定，在營運績效、公司治理、企業社會責任及關懷、永續環境等面向持續深耕並提升，同時打造穩定、和諧、多元且友善的職場環境。新光鋼鐵長期以實際行動展現扶助弱勢、人才培育、社區關懷及緊急救護、醫療補助等社會關懷與付出；尤其在國內新冠肺炎疫情嚴峻期間，更率先響應政府提供第一線防疫人員所需的防疫物資及設備，如新冠肺炎檢測機台、抗原檢驗試劑及移動式檢查屏風等防疫相關物資，讓醫療院所及第一線防疫人員有效快速針對變異病毒進行篩檢，與政府共同抗疫，降低疫情擴散，為社會盡一份力量。