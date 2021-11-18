新光鋼鐵 獲TCSA 2021年永續綜合績效類獎項

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
新光鋼鐵董事長粟明德(左)與協理粟有容代表新光鋼鐵領取TCSA2021年度永續綜合績效類-績優獎暨企業永續報告書傳統製造業-金獎。(新光鋼鐵/提供)
新光鋼鐵董事長粟明德(左)與協理粟有容代表新光鋼鐵領取TCSA2021年度永續綜合績效類-績優獎暨企業永續報告書傳統製造業-金獎。(新光鋼鐵/提供)

永續發展已成為各界關注重點，全球在歷經疫情衝擊下，ESG投資備受矚目，企業永續綜合績效類獲獎名單，不僅是投資人的重要指標，更是穩定社會引領台灣前進的關鍵力量，新光鋼鐵（2031）勇奪TCSA2021年度永續綜合績效類-績優獎暨企業永續報告書傳統製造業-金獎。

新光鋼鐵在董事長粟明德領導下，創下連續三年獲獎的肯定，在營運績效、公司治理、企業社會責任及關懷、永續環境等面向持續深耕並提升，同時打造穩定、和諧、多元且友善的職場環境。新光鋼鐵長期以實際行動展現扶助弱勢、人才培育、社區關懷及緊急救護、醫療補助等社會關懷與付出；尤其在國內新冠肺炎疫情嚴峻期間，更率先響應政府提供第一線防疫人員所需的防疫物資及設備，如新冠肺炎檢測機台、抗原檢驗試劑及移動式檢查屏風等防疫相關物資，讓醫療院所及第一線防疫人員有效快速針對變異病毒進行篩檢，與政府共同抗疫，降低疫情擴散，為社會盡一份力量。

ESG是企業長期財務績效的根基，新光鋼鐵致力於提升ESG管理效益及重視利害關係人的重大性議題，深耕臺灣市場，強化永續競爭力並配合政府再生能源發展政策，全力投入綠能產業相關的產品及解決方案的供應鏈，包括離岸風場水下基礎、太陽能電廠支架及Total Solution等，與政府攜手為地球永續努力。

新光鋼鐵榮獲TCSA 2021年度「企業永續報告書傳統製造業-金獎」及「永續綜合績效類-績優獎」(新光鋼鐵/提供)
新光鋼鐵榮獲TCSA 2021年度「企業永續報告書傳統製造業-金獎」及「永續綜合績效類-績優獎」(新光鋼鐵/提供)
新光鋼鐵榮獲TCSA 2021年度「企業永續報告書傳統製造業-金獎」及「永續綜合績效類-績優獎」(新光鋼鐵/提供)
新光鋼鐵榮獲TCSA 2021年度「企業永續報告書傳統製造業-金獎」及「永續綜合績效類-績優獎」(新光鋼鐵/提供)

新光鋼 鋼鐵

延伸閱讀

元大金深耕ESG 入選TCSA台灣TOP 50永續企業獎

全球暨台灣永續獎／遠東集團橫掃31獎 再度連霸

台灣永續獎／國泰金 落實ESG再創佳績

台灣永續獎／第一金 報告書獲最高榮譽

相關新聞

張綱維欲重振遠航要求復照復飛 民航局：先處理停在機場的7架飛機

遠東航空二○一九年底無預警停飛，隔年一月底遭交通部撤照收回航權，董事長張綱維也因掏空資產遭檢方調查，羈押禁見近一年，今年...

拚住房救星級飯店 兩部會埋單「救援方案」

疫情衝擊跨境旅遊，四、五星級飯店向政府陳情客源不足，行政院下令由交通部主導統籌紓困援助，請廿四家符合條件的星級飯店提優惠...

輸入性通膨來了 油價年漲一倍　

輸入性通膨來了，主計總處昨（17）日發布國情統計通報指出，10月OPEC油價平均每桶82.1美元，年漲逾一倍。

全球最低稅負制將上路 經部乘機招手國際大廠

立法院財政委員會今（18）日邀請各部會報告全球最低稅負制影響，經濟部昨日出爐的書面報告指出，希望未來全球租稅趨於一致後，...

經長承諾 天然氣凍漲

國際油價及氣價水漲船高，但中油為了穩固民生物價，自行吸收漲幅，中油代理董事長李順欽昨（17）日於立法院經濟委員會答詢表示...

廣角鏡／移工終於來了

開放移工入境工作後，首批印尼籍移工七人昨晚搭機抵達桃園機場，勞動部駐桃機人員，引導移工填寫電子入境檢疫系統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。