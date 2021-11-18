美林全球基金經理人：明年看好新興市場與美股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美銀美林股票型經理人調查
美銀美林股票型經理人調查

隨著新的一年將近，11月美銀美林經理人調查預期，2022年將表現最佳的市場分別為新興市場及史坦普500指數，看好比例分別為34%及30%。

依據彭博資訊，11月美銀美林經理人調查在11月5~11日進行，針對管理1.2兆美元資產的388位全球基金經理人進行調查。

美國10月消費者物價指數增幅創近31年來最高，受通膨預期攀升影響，11月密西根大學消費者信心指數驟降至十年低點，然而即便通膨擔憂壟罩，近期美歐英等國央行攜手高鴿，對升息保持耐心的態度大幅提振市場信心。

綜合彭博資訊等外電新聞援引11月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對經濟成長前景看法轉為樂觀，淨3%經理人認為未來十二個月經濟成長將改善，淨6%經理人預期獲利前景將轉佳，分別較10月增加9個及21個百分點，61%經理人支持聯準會看法，認為通膨僅為暫時性，並預期聯準會將對升息保持耐心。

就通膨與聯準會升息預期，淨14％經理人預期全球通膨將放緩，通膨預期降至2020/3新冠疫情爆發以來最低，預期聯準會將於2022年升息兩次的比例自上月的24%升至39%，預期升息一次的比例則自10月的44%降至37%，平均而言，預期2022升息次數為1.5次，10月時預期為平均1.1次。

在資產配置方面，經理人對經濟前景轉趨樂觀且不擔心通膨將長期持續，現金配置比重自10月的4.7%降至4.4%，淨加碼股票比例升至58%，淨加碼商品則自10月的28%略降至26%，11月經理人轉出能源股、轉入科技及消費耐久財類股。

就區域別來看，淨加碼美股比例高達29%，創2013/8來最高，較10月大增13個百分點。此外，經理人採取槓鈴投資策略，淨加碼銀行、科技及健康醫療類股比重最高，公用事業及必須消費品則為淨減碼。

此外，在最大尾端風險及最擁擠交易方面，通膨風險仍為這次調查的最大尾端風險，比例為33%自10月的48%大幅下滑，擔憂央行升息及中國監管風險則分居第二及第三。11月經理人認為做多科技為最擁擠交易，比例為37%，其次為做多比特幣，比例為21%。

通膨 升息

延伸閱讀

憂通膨 美股走低、道瓊下跌211點

永豐金總經學家看央行決策 黃蔭基：估明年Q4升息

美股勇健 經理人喊加碼

通膨讓企業營收亮眼！業者藉機漲價 獲利優於2019年同期

相關新聞

張綱維欲重振遠航要求復照復飛 民航局：先處理停在機場的7架飛機

遠東航空二○一九年底無預警停飛，隔年一月底遭交通部撤照收回航權，董事長張綱維也因掏空資產遭檢方調查，羈押禁見近一年，今年...

拚住房救星級飯店 兩部會埋單「救援方案」

疫情衝擊跨境旅遊，四、五星級飯店向政府陳情客源不足，行政院下令由交通部主導統籌紓困援助，請廿四家符合條件的星級飯店提優惠...

輸入性通膨來了 油價年漲一倍　

輸入性通膨來了，主計總處昨（17）日發布國情統計通報指出，10月OPEC油價平均每桶82.1美元，年漲逾一倍。

全球最低稅負制將上路 經部乘機招手國際大廠

立法院財政委員會今（18）日邀請各部會報告全球最低稅負制影響，經濟部昨日出爐的書面報告指出，希望未來全球租稅趨於一致後，...

經長承諾 天然氣凍漲

國際油價及氣價水漲船高，但中油為了穩固民生物價，自行吸收漲幅，中油代理董事長李順欽昨（17）日於立法院經濟委員會答詢表示...

廣角鏡／移工終於來了

開放移工入境工作後，首批印尼籍移工七人昨晚搭機抵達桃園機場，勞動部駐桃機人員，引導移工填寫電子入境檢疫系統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。