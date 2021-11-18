美林全球基金經理人：明年看好新興市場與美股

隨著新的一年將近，11月美銀美林經理人調查預期，2022年將表現最佳的市場分別為新興市場及史坦普500指數，看好比例分別為34%及30%。

依據彭博資訊，11月美銀美林經理人調查在11月5~11日進行，針對管理1.2兆美元資產的388位全球基金經理人進行調查。

美國10月消費者物價指數增幅創近31年來最高，受通膨預期攀升影響，11月密西根大學消費者信心指數驟降至十年低點，然而即便通膨擔憂壟罩，近期美歐英等國央行攜手高鴿，對升息保持耐心的態度大幅提振市場信心。

綜合彭博資訊等外電新聞援引11月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對經濟成長前景看法轉為樂觀，淨3%經理人認為未來十二個月經濟成長將改善，淨6%經理人預期獲利前景將轉佳，分別較10月增加9個及21個百分點，61%經理人支持聯準會看法，認為通膨僅為暫時性，並預期聯準會將對升息保持耐心。

就通膨與聯準會升息預期，淨14％經理人預期全球通膨將放緩，通膨預期降至2020/3新冠疫情爆發以來最低，預期聯準會將於2022年升息兩次的比例自上月的24%升至39%，預期升息一次的比例則自10月的44%降至37%，平均而言，預期2022升息次數為1.5次，10月時預期為平均1.1次。

在資產配置方面，經理人對經濟前景轉趨樂觀且不擔心通膨將長期持續，現金配置比重自10月的4.7%降至4.4%，淨加碼股票比例升至58%，淨加碼商品則自10月的28%略降至26%，11月經理人轉出能源股、轉入科技及消費耐久財類股。

就區域別來看，淨加碼美股比例高達29%，創2013/8來最高，較10月大增13個百分點。此外，經理人採取槓鈴投資策略，淨加碼銀行、科技及健康醫療類股比重最高，公用事業及必須消費品則為淨減碼。

此外，在最大尾端風險及最擁擠交易方面，通膨風險仍為這次調查的最大尾端風險，比例為33%自10月的48%大幅下滑，擔憂央行升息及中國監管風險則分居第二及第三。11月經理人認為做多科技為最擁擠交易，比例為37%，其次為做多比特幣，比例為21%。