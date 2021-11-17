全球最低稅負制上路搶稅大作戰 財政部擬2招因應

OECD通過全球企業最低稅負制，將在2023年上路。財政部表示，為與國際稅制接軌，維護我國課稅權並建立公平合理租稅環境，將推動受控外國企業（CFC）制度上路，並審慎評估將12％的營利事業基本稅額徵收率調高。

立法院財政委員會明天邀請財政部、金管會就「全球企業最低稅負制與我國因應之規劃與措施」進行專題報告，書面報告今天出爐。

為吸引國外投資及帶動國內經濟成長，各國競相提供減稅優惠，使跨國企業利用各國稅制差異進行稅務規劃規避稅負，造成母國稅基流失。因此，經濟合作暨發展組織（OECD）推動全球企業最低稅負制，符合條件的跨國企業實質負擔最低稅率應達15%，以導正跨國企業避稅行為，並降低各國租稅競爭誘因，建立國際間公平合理的租稅環境，預計2023 年實施。

為因應全球企業最低稅負制，財政部表示，研議規劃推動CFC制度，跨國企業錢藏海外受控子公司，仍要計入母公司繳稅，可讓受控子公司實質負擔稅率符合至少15％的最低要求。CFC制度已立法通過，在明年八月前要報請行政院核定實施日期。

除推動CFC制度，財政部表示，因我國企業目前實質有效稅率低於15%，且營利事業基本稅額徵收率（企業最低稅負）為12％，將審慎評估調高最低稅負稅率，避免全球企業最低稅負制實施後，將我國跨國企業的課稅權拱手讓人。

財政部表示，OECD 要提出全球企業最低稅負制的立法範本，由各成員國參考制定國內法實施，目前範本尚未出爐，關於實質稅率如何計算、有哪些項目排除、執行技術與程序等執行措施仍未明朗，成員國立法後續也有待觀察，財政部將持續關注，通盤評估我國課稅規定配合修正的必要性與可行性

這個稱為全球企業最低稅負制的「全球防止稅基侵蝕規定」，規劃適用對象為全年營收超過 7.5 億歐元(約新台幣 240 億元)的跨國企業集團，要求在集團成員所在的各租稅管轄區實質負擔稅率應達最低稅率 15%。

若跨國企業集團所屬公司的平均實質負擔稅率低於 15%時，原則上由母公司在所在的租稅管轄區補足差額稅款；若母公司所在的租稅管轄區未實施全球企業最低稅負制，則將由集團所有權結構次一層級成員所在的租稅管轄區取得補徵稅款的課稅權。