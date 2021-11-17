孫道存保外就醫病逝 桃檢：將發還100萬保證金

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存因腫瘤惡化保外就醫，疑因病情惡化今天凌晨3時許不治。北監表示，將提供相關文件給地檢署。檢方說，收到文件後將發還100萬元保證金結案。

台北監獄今天晚間表示，孫道存涉及偽造文書等案在台北監獄服刑，因惡性腫瘤惡化，10月1日申請保外就醫，日前依保外規定進行定期訪視時，他仍在接受治療，今天接獲家屬通知孫道存病逝，後續將等家屬提供死亡證明書，報請矯正署結案。

北監表示，得知孫道存過世後，將依照監獄行刑法143條，受刑人於執行中死亡，通知家屬，並報檢察署相驗，後續則會提供桃園地方檢察署證明文件。

檢方表示，孫道存保外就醫病逝案，將收到相關文件後，發還新台幣100萬元保證金並結案。