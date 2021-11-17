蘇揆拍板軍公教調薪「雨露均霑」 助理、約聘雇也受惠

行政院長蘇貞昌在10月底拍板軍公教明年待遇明年調漲4%，除了通案調整本俸、專業加給、主管加給等，並拍板將「雨露均霑」，包含廣義在公家機關服務的助理、約聘雇人員也將一起調薪，整體將有82萬人受惠。

蘇揆在10月28日的行政院院會中，拍板「111年度軍公教調薪案」，表示為讓全民共享經濟成長果實，因此自2022年元旦起，全體軍公教人員將調薪4％，「這個多一點的漲幅」，是25年來最高，盼藉此進一步帶動民間企業調薪。

此外，據了解，基於以往軍公教待遇調整慣例，由於軍公教的本俸、專業加給、主管加給等，都屬於廣義的薪給範疇，因此這次無論是軍公教的專業加給、學術加給或主管加給等，都會通案調整。

不僅如此，為落實蘇揆全民共享經濟成長果實的方向，行政院人事行政總處，也承蘇揆指示，研議除了針對正值軍公教人員外，也要針對在廣義公家機關服務的助理、約聘雇人員，都會一起調薪之配套。

知情官員說明，蘇揆指示人總針對廣義公務人員的待遇調整，比照軍公教人員待遇調整，要雨露均霑、從寬認定，朝優厚方向研議配套，並將配套方案整理好後，送至明日行政院會討論。至於確切調整作法細節，仍待於院會討論、說明。

根據主計總處估算，本次調整待遇所需經費共314億元，包括中央政府153億元、地方政府161億元；人總處也估算，此次軍公教待遇調整方案，至少有82萬人受惠，也包含助理、約聘雇人員等。