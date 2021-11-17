天然氣凍漲「中油年虧400億元」 王美花喊12月續凍

國際能源價格大漲，中油為了之前疫情因素及穩定物價，已經吸收將近一整年的非電業用戶天然氣、液化石油氣等漲幅，汽油方面也透過油價平穩機制吸收逾73億元，中油董事長李順欽今（17）日於立法院經濟委員會中指出，預估今年中油將虧損400億元，經濟部長王美花表示，12月也將持續凍漲。

立委楊瓊瓔今於立法院經委會質詢時指出，中油今年截至10月底止，吸收的油價、氣價漲幅已經超過520億元，接下來入冬是天然氣需求旺季，若價格持續飆高，中油該怎麼應對。

李順欽回應，中油持續配合穩定物價的政策、吸收氣價漲幅，以及實施油價平穩機制，預估11、12月將虧損約500億元。而天然氣進口狀況，因為是簽長約採購，因此市場變化造成的影響不大。同時，中油煉油、石化部分有利潤，但這部分會被吸收氣價漲幅造成的虧損「吃掉」，相抵之下，今年虧所約達400億元。

王美花在接受質詢時則表示，桶裝瓦斯、天然氣等，今年將持續凍漲；相關費率今年只剩12月一次的調整。