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輸入性通膨來了！10月油價平均每桶82.1美元 年漲逾一倍

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
油價示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
油價示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

輸入性通膨來了！主計總處國情統計通報顯示，10月OPEC油價平均每桶82.1美元，年漲逾一倍。

主計總處指出，國際原油受全球景氣、產油國供應量、地緣政治情勢，以及市場投機等因素影響，價格波動劇烈，以OPEC油價為例，2020年新冠肺炎疫情重創全球經濟，油價挫跌至平均每桶41.5美元，較2019年跌35.2%，但隨全球經濟陸續重啟，油品需求增加，加上OPEC+減產，今年油價逐季回升，由第1季平均每桶60.0美元，升至第3季的72.6美元，10月再攀至82.1美元，較上年同月漲逾一倍。

且今年1~10月平均每桶68.2美元，年漲68.5%，已超越疫情爆發前2019年的平均64美元。

主計總處指出，我國原油高度仰賴進口，進口價格受國際行情波動及匯率影響甚鉅。就進口原油物價指數（新台幣計價）觀察，漲跌走勢與國際油價亦步亦趨，今年第1~3季分別較上年同季漲8.2%、1.3 倍及57.4%，10月續漲93.8%，1~10月平均漲56.9%。

主計總處表示，國際油價上漲，漸次帶動國內終端商品價格上揚，消費者物價指數（CPI）中，以油料費首當其衝，惟因國內浮動油價調整機制及油價平穩措施，CPI油料費漲幅較國際油價及進口原油物價指數漲幅和緩，今年前3季漲幅分別為1.2%、39.2%及24.7%，10月漲29.0%，1~10月平均漲21.0%。

此外，根據財政部關務署統計，今年1~10月我國原油進口量23,210萬公噸，較上年同期增4.0%，進口值4,477億元，年增38.9%，主因上年基數較低，加以全球經濟逐漸復甦，國內煉油廠的外銷市場需求增加，6月起進口量逐月回升所致。

就主要原油進口國觀察，以沙烏地阿拉伯998萬公噸，占31.1%最多，科威特657萬公噸，占20.5%居次，美國及阿拉伯聯合大公國各占18.7%及10.5%再次之，前四大進口國合計占近八成一。

國際油價 消費者物價指數

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