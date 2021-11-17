永豐金總經學家黃蔭基：通膨非暫時、貨幣政策拐點已現

永豐金控（2890）今（17）日舉行法說會，永豐金控總經學家黃蔭基指出，現在通膨不是暫時，美國10月通膨率6.2%飆到30年新高，且連續5個月超過5%，預計台灣央行仍會等待到明年美國聯準會（Fed）升息後，才跟進升息，最快時間將落在明年第四季。

今年以來，台灣消費者物價指數（CPI）年增率 5 度超過 2% 的通膨警戒線，未來會達到停滯型通膨嗎？黃蔭基說，通膨不會是暫時，如果基於一般通膨定義為連續六個月超過2％，11月與12月超過2%機會大增。貨幣政策已經到達拐點，拐點已經出現，預期美國聯準會（Fed）明年下半年會升息，台灣會跟著走。

黃蔭基說，世界面對升息議題反映負面，但升息是反映經濟上漲，市場如果要預期台灣央行可能提早升息，這種預期他不反對，但黃蔭基認為不可能。

而台灣面對通膨，黃蔭基也說，政府已經設立平價專區，要打破市場預期物價通膨的預期概念，避免國人畏懼通膨而搶先囤貨。