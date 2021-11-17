有機栽種作物逐年成長 蔬菜及茶葉增幅最大

台灣有機栽培作物面積逐年成長，主計總處發布國情統計，截至今年10月底止，有機栽培種植面積1萬1757公頃，較上年同月底增加1184公頃、11.2％。有機栽培作物種類蔬菜加上水稻合計超過六成，增幅最大是蔬菜及茶葉。

主計總處表示，根據農委會統計，投入有機栽培農戶由105年底2932戶增至109年底4117戶，種植面積亦由6784公頃增至1萬789公頃，五年來平均分別增加8.9％及12.3％；110年10月底有機栽培農戶達4398戶，種植面積1萬1757公頃，分別較上年同月底增320戶（或7.8％）及1,184公頃（或11.2％）。

110年10月底各類有機栽培作物種植面積均較上年同期成長，其中主要作物為蔬菜3697公頃（占31.4％）、水稻3383公頃（占28.8％），兩者合占逾6成；水果與茶種植面積分別為1,788公頃（占15.2％）及476公頃（占4.0％）；前述作物種植面積與上年同月底相較，增幅最大為蔬菜，年增16.0％，茶葉也成長9.2％。

有機栽培種植主要分布於東部及南部，截至10月底以花蓮縣2825公頃居冠（占24.0％），其次依序為屏東縣1162公頃（占9.9％）、高雄市1086公頃（占9.2％）、台東縣1038公頃（占8.8％）、南投縣884公頃（占7.5％），前述五縣市合占近6成。