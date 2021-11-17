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彰化縣長王惠美參訪光昱金屬 肯定往自有品牌發展

經濟日報 / 記者宋健生/彰化即時報導
光昱金屬董事長謝文旭(右)親自為彰化縣長王惠美(左)說明產品。彰化縣政府提供
光昱金屬董事長謝文旭(右)親自為彰化縣長王惠美(左)說明產品。彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美今(17)日由彰化縣工商投資策進會副總幹事陳穎青陪同，前往秀水鄉參訪專業按摩椅生產大廠光昱金屬，表彰光昱金屬從過去的代工一直到現在品牌的打造，非常用心地在養生健康領域研發努力，是台灣產業的隱形冠軍，也是彰化產業之光。

王惠美指出，光昱金屬董事長謝文旭不僅是中區創業楷模聯誼會長，也是中小企業的楷模，今天前來參訪工廠就可深刻體會公司團隊的用心，公司的品牌在各大百貨公司也都看得到，未來希望讓在地產業引進到社區，讓長輩能夠透過律動，讓身體更加健康。

王惠美表示，在這一波疫情中，各產業都可能有不同的問題存在，縣府也提供單一窗口服務，企業有任何問題，都可聯繫工策會，避免奔波。她常說，「彰化不怕沒人才，就怕沒舞台」，縣府現在不斷地搭設平台，希望讓大家都能在彰化這塊土地上發光發熱。

謝文旭指出，地方產業必須要有政府與學術界來共同扶持與了解，這是一件非常重要的事，今天在王縣長拜訪之中，能感受到政府單位對於中小企業乃至於大企業的支持。

他強調，台灣在整個經濟發展中，中小企業是重要的經濟支柱，這是有目共睹的，台灣未來的發展，是要大家把自己視為經濟動脈的一份子，讓台灣的產業能夠繼續生根發展。

光昱金屬行銷副總謝依婷表示，公司專業生產製造研發按摩椅，以往三、四十年主要是替各大品牌貼牌代工，近二、三年因為有一個創新的發明而獲得15個國家發明專利，應用這項發明創立自有品牌，並進入百貨門市，正式從傳統製造業跨足到百貨零售業。

在這過程中，律動椅一直是主打項目，傳統按摩椅有如西醫「藥到病除、疲勞解除」，而律動椅有如中醫調養的概念，透過律動的循環達到全身代謝，獲得運動、舒眠及循環的好處。

謝依婷指出，由於一個小時可消耗166大卡熱量，雖然是坐著做運動，但血流速度可提升3至5倍，且根據產學合作報告，可以提高副交感神經的活性，降低交感神經的活性。

光昱金屬主要從事按摩椅及小型按摩器的生產製造，產品行銷美國、歐洲、澳洲、東南亞及中東等地，自創品牌「Masse瑪謝」，注重研發與創新，曾榮獲經濟部國貿局台灣精品獎、中小企業處創新研究獎及小巨人獎，以及台北國際發明展銀牌獎等多項大獎肯定。

彰化縣長王惠美參觀生產組裝線作業情形。彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美參觀生產組裝線作業情形。彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美(左六)參訪專業按摩椅生產大廠光昱金屬。彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美(左六)參訪專業按摩椅生產大廠光昱金屬。彰化縣政府提供

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