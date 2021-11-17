快訊

受害者不只一組？動視暴雪CEO護航的「性侵公司文化」

張網維爭取遠航復照 民航局：請先處理7架飛機

三三會理事長林伯豐：四公投過後政府應立法執行

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

三三會今（17）日舉行11月份例會，理事長林伯豐表示，四大公投是民主國家民意的展現，政府應該接受民意的測驗，公投過後政府應該透過立法來執行。林伯豐強調，四大公投項目中，藻礁問題和天然氣三接站關乎能源政策，關係到我們的能源；另外，天然氣價格一直在漲，政府的能源政策應該想清楚。

林伯豐並指出，核電問題上次公投已經通過了，核四能不能用是一回事，整體的核電全世界都在用，這不是台灣的問題，也是全世界的需要共同面對解決的問題。排碳也是一個大問題，要解決排碳，能源政策必須要重新檢討。

林伯豐表示，天然氣有運輸的困難，煤碳也有CO2排放問題，台灣缺電、電費漲價是必然的問題。由於蔡總統日前明確強調重啟核四不可行。林伯豐回應：「不管採用什麼電，能讓台灣不缺電才是是最重要的事」。

針對萊豬議題，林伯豐也指出，萊豬不等於美豬，美國的萊豬也不到5%，從科學依據來看，只要不符合人民健康的因素都應該排除。

對於公投綁大選，林伯豐反問：「辦一次選舉要多少錢？辦一次公投要多少錢？」從人員管理到節省國家經費，合併舉辦是必然的。

另外，林伯豐也在三三會11月月刊序中指出，疫情、中美貿易及科技戰、地緣政經競争及英國脫歐等，造成了全球性或區域性的缺工、缺料，並造成了供應鏈的中斷，影響層面廣及各個部門，其連鎖反應須予重視。

第26届聯合國氣候變化大會（COP26）於今年11月1日至11月12日在蘇格蘭舉行。各界期待美國重返巴黎氣候協定，可助促成各國對減排目標作出新的承諾，盼2021年成為氣候變遷的突破年。COP26會議各議題的主要發展及討論，甚值我政府及產業界密切關注，我應重視其發展務實檢討相關的能源政策及因應策略，現各國協議2023年底前強2030年的减排目標，並加速致力分階段削減未使用減碳技術的燃煤發電，淘汰不具效率的化石燃料補貼。

我應務實面對並遵行未來全球因應氣候變遇的新規範，包括明確碳中和的目標與時程，盡速啟動碳交易制度、規劃國家能源轉型政策及能源發展路徑圖、訂定企業使用再生能源或綠電憑證之抵換機制、檢討碳排放政策及國家能源政策，以核養綠，將核能發電列為電力選項之一。

林伯豐 公投 英國脫歐

延伸閱讀

四大公投首度表態 徐榛蔚：四個都同意台灣更美麗

被嗆集體智力僅13歲 時力赴政院向張景森下戰帖辯公投

市政、公投行程滿突胸悶 黃偉哲：無大礙僅有心律不整

公投交戰 綠要高雄發揮罷韓精神搶頭功 藍回夜郎自大

相關新聞

有機栽種作物逐年成長 蔬菜及茶葉增幅最大

台灣有機栽培作物面積逐年成長，主計總處發布國情統計，截至今年10月底止，有機栽培種植面積1萬1757公頃，較上年同月底增...

彰化縣長王惠美參訪光昱金屬 肯定往自有品牌發展

彰化縣長王惠美今(17)日由彰化縣工商投資策進會副總幹事陳穎青陪同，前往秀水鄉參訪專業按摩椅生產大廠光昱金屬，表彰光昱金...

【晶片爭霸戰 】台積電製程領先讓三星已非對手 但需提防異質晶片整合實力彎道超車

三星集團少主、集團副會長李在鎔時隔5年後訪美，此次行程一大任務，即敲定在美國投資第2座晶圓廠的廠址，和今年8月他假釋出獄後，外界推斷三星將加快追趕台積電布局不謀而言。 從各個面向分析，儘管台積電坦言和三星的戰役還未結束，但從台積電目前在先進製程技術領先、客戶投片量和產能布建速度，均證明全球各大晶片設計公司仍以台積電為合作夥伴首選。台積電應客戶及美國政府要求，也啟動遠赴美國興建先進製程晶圓廠，三星雖有先在美國設廠的經驗，但台積電展現快速複製南科18廠5奈米建廠營運的經驗到美國，預料三星的先發優勢應起不了太大作用。

i原券10萬名中籤者 20日前需登錄台灣Pay

原民會今天提醒，i原券已抽出10萬名中籤民眾，未有台灣Pay帳號者，需盡快於20日前完成補登作業，才能在12月正式啟用；...

三三會理事長林伯豐：四公投過後政府應立法執行

三三會今（17）日舉行11月份例會，理事長林伯豐表示，四大公投是民主國家民意的展現，政府應該接受民意的測驗，公投過後政府...

台灣永續獎今頒獎 台電四度蟬聯永續報告白金獎

「2021台灣企業永續獎」今（17）日頒獎，台電作為台灣產業發展幕後推手，除積極發展綠能，同時擴大智慧電網應用，更於今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。