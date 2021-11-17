三三會理事長林伯豐：四公投過後政府應立法執行

三三會今（17）日舉行11月份例會，理事長林伯豐表示，四大公投是民主國家民意的展現，政府應該接受民意的測驗，公投過後政府應該透過立法來執行。林伯豐強調，四大公投項目中，藻礁問題和天然氣三接站關乎能源政策，關係到我們的能源；另外，天然氣價格一直在漲，政府的能源政策應該想清楚。

林伯豐並指出，核電問題上次公投已經通過了，核四能不能用是一回事，整體的核電全世界都在用，這不是台灣的問題，也是全世界的需要共同面對解決的問題。排碳也是一個大問題，要解決排碳，能源政策必須要重新檢討。

林伯豐表示，天然氣有運輸的困難，煤碳也有CO2排放問題，台灣缺電、電費漲價是必然的問題。由於蔡總統日前明確強調重啟核四不可行。林伯豐回應：「不管採用什麼電，能讓台灣不缺電才是是最重要的事」。

針對萊豬議題，林伯豐也指出，萊豬不等於美豬，美國的萊豬也不到5%，從科學依據來看，只要不符合人民健康的因素都應該排除。

對於公投綁大選，林伯豐反問：「辦一次選舉要多少錢？辦一次公投要多少錢？」從人員管理到節省國家經費，合併舉辦是必然的。

另外，林伯豐也在三三會11月月刊序中指出，疫情、中美貿易及科技戰、地緣政經競争及英國脫歐等，造成了全球性或區域性的缺工、缺料，並造成了供應鏈的中斷，影響層面廣及各個部門，其連鎖反應須予重視。

第26届聯合國氣候變化大會（COP26）於今年11月1日至11月12日在蘇格蘭舉行。各界期待美國重返巴黎氣候協定，可助促成各國對減排目標作出新的承諾，盼2021年成為氣候變遷的突破年。COP26會議各議題的主要發展及討論，甚值我政府及產業界密切關注，我應重視其發展務實檢討相關的能源政策及因應策略，現各國協議2023年底前強2030年的减排目標，並加速致力分階段削減未使用減碳技術的燃煤發電，淘汰不具效率的化石燃料補貼。

我應務實面對並遵行未來全球因應氣候變遇的新規範，包括明確碳中和的目標與時程，盡速啟動碳交易制度、規劃國家能源轉型政策及能源發展路徑圖、訂定企業使用再生能源或綠電憑證之抵換機制、檢討碳排放政策及國家能源政策，以核養綠，將核能發電列為電力選項之一。