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台灣永續獎今頒獎 台電四度蟬聯永續報告白金獎

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

「2021台灣企業永續獎」今（17）日頒獎，台電作為台灣產業發展幕後推手，除積極發展綠能，同時擴大智慧電網應用，更於今年規劃循環經濟策略藍圖，四度蟬聯台灣企業永續報告白金獎；台電也獲得台灣永續企業績優獎及創意溝通領袖獎肯定。

台電表示，2021年台電永續報告書以「循環永續、智慧台電」為題，規劃「減煤」、「減污」、「減碳」三部曲，積極推動綠能發展，強化電網韌性，並積極發展智慧電網、儲能系統，落實能源轉型目標；另以「資源永續」概念，將煤灰、廢水再利用，更發展循環經濟商業模式，拿下能源產業永續報告獎最高白金獎肯定，與鴻海、聯電、中華航空等企業同享白金榮耀。

台電同時也於公司治理、環境永續及社會共融三面向獲得肯定，拿下台灣永續企業績優獎。台電指出，台電成立永續發展委員會，落實公司永續策略與治理。

針對氣候變遷影響，台電從源頭減少排放，於2020年執行872次降載減排，火力機組溫室氣體淨排放強度也較2016年減少6.52%，更擬定「循環經濟策略藍圖」，建立循環經濟商業模式及提升資源使用效率雙構面，將廢棄礙子、木橫擔設備及發電後產生的煤灰副產品製成杯墊、燈座等文創商品，獲得廣大迴響。

此外，台電也積極回饋社會，去年面臨新冠肺炎疫情考驗，台電立即串聯18個區處，針對口罩工廠強化供電線路維護，確保口罩生產用電無虞，以實際行動支持政府防疫政策；同時，台電也自2016年起累積投入數十個單位、上百人清查文資，長年保存電業文化資產並舉辦電力特展，讓深厚企業文人底蘊與社會共融。

台電也以輕鬆活潑方式將節電議題融入民眾日常生活，獲得創意溝通領袖獎肯定。台電2019年起以「我節電，我驕傲」生活美學引發熱議，2020年再針對不同年齡層，推出包括親子秒殺的「小小台電營」，年輕族群超夯燒腦遊戲「密室瘋節電」、「節電音樂趴」等活動，以創新元素贏得獎項肯定。

台電 節電

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