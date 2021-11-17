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崇越蟬聯「台灣永續企業績優獎」

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

由各界譽為台灣企業永續奧斯卡的「2021年第十四屆TCSA台灣企業永續獎」，今（17）日上午在台北圓山大飯店盛大舉行頒獎典禮，崇越科技（5434）獲得「台灣永續企業績優獎」、「永續報告銀獎」，以及「人才發展領袖獎」和「創新成長領袖獎」兩項永續單項績效獎殊榮，由崇越集團副董事長賴杉桂代表領獎。

全球經歷疫情衝擊之下，更加凸顯落實ESG（環境、社會及公司治理）的重要性。據彭博數據，去(2020)年全球ESG ETF的淨資金流入高達581億美元，超越2012至2019年間的總和；台灣去年ESG基金規模年增率達336%，躍居亞洲第一。

崇越光榮入榜，不僅是投資人的重要指標，更是穩定社會、引領台灣前進的關鍵力量。身為台灣半導體材料代理龍頭，成立30年來持續強化績效管理帶動營收攀升，去年營收創下317億元新高，今年前三季累計營收達272億元、稅後盈餘15.2億元、每股純益8.37元，皆刷新歷年記錄。近年來，崇越科技持續多角化，積極發展環保綠能及大健康事業，擴大營運版圖，深獲各界肯定；今年相繼獲得教育部體育署「運動企業認證」、《天下雜誌》「天下永續公民獎」銅獎等肯定。

崇越集團副董事長賴杉桂表示，崇越將秉持提升社會的願景，專注核心本業，並系統性地訂定公司長期ESG策略方向，以及呼應聯合國永續發展目標，今年除三度蟬聯「台灣永續企業績優獎」，更在永續單項績效中更獲得「人才發展領袖獎」和「創新成長領袖獎」的殊榮，以具體行動成就共好的願景。

台灣企業永續報告獎係為表揚企業在環境、社會、治理三大面向，落實聯合國永續發展目標，接軌國際規範及評比準則。今年特別邀請賴清德副總統擔任致詞貴賓及頒獎人。賴副總統於頒獎典禮中表彰得獎企業，不僅重視每股純益（EPS），也重視ESG，政府也將與企業一同推動共好社會與地球永續。

參與「第14屆TCSA台灣企業永續獎」評審的企業家數達329家，較去年成長31%，創歷年新高，顯見永續發展的潮流，已成為各界關注的重點目標。

營收 願景

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