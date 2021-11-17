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低軌衛星競賽漸明朗 今年底SpaceX和OneWeb有望商用

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

SpaceX、Kuiper系統(簡稱Kuiper)和OneWeb為備受矚目的新興低軌道(Low Earth Orbit；LEO)衛星業者，其中SpaceX的進度最快，衛星群部署已達1,800顆，且有望於2021年第4季針對全球終端用戶正式提供連網服務。經歷破產重整、浴火重生的OneWeb亦加速衛星群部署進度，目標2021年底前在北半球提供服務。

就過往LEO業者如Iridium通訊或Globalstar的發展歷程而論，在規模商用前維持穩定金流、避免破產為生存之道。DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，三大業者中以SpaceX資金最充裕且商業模式儼然成形，以可回收的火箭為美國航空暨太空總署(National Aeronautics and Space Administration；NASA)或其他衛星業者運送補給品或發射衛星至太空賺取運費，進而分攤火箭的發射成本、降低部署衛星群的建置成本，SpaceX估值已上看千億美元。

相較光環壟罩的SpaceX被傳統電信商視為潛在勁敵，OneWeb則在最大股東暨印度第二大電信商Bharti Airtel創辦人Sunil Bharti Mitt引導下，積極與電信商合作，助其擴大偏遠地區的網路覆蓋。此外，Mitt亦積極拉攏印度政府，欲說服其核准OneWeb於印度提供連網服務。

亞馬遜(Amazon) Kuiper計畫的衛星部署進度最慢，尚未發射衛星至太空，儘管如此，因FCC規範需於2026年前完成1,600顆衛星部署，且Kuiper衛星群有助於吸引更多企業用戶使用AWS，Kuiper並不會缺席LEO競賽。然由於Blue Origin的衛星運載火箭New Glenn開發進度落後，Kuiper衛星不得不委由聯合發射聯盟(United Launch Alliance；ULA)發射衛星，使其面臨總體成本攀升且SpaceX和OneWeb部署進度超前的挑戰。

SpaceX 太空 印度

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