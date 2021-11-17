企業派訓中高齡員工 勞部每年補助雇主最高30萬
勞動部今（17）日表示，為協助中高齡與高齡者持續提升職場技能並穩定就業，凡企業指派受僱的中高齡員工參加國內訓練單位公開招訓的課程，可運用申請勞動部「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」補助70%訓練費，同一雇主同一年度最高可獲補助30萬元，歡迎企業善用。
聯維有線電視公司教育訓練高級專員王智信表示，公司透過年度經營目標與策略分析，期望提升員工談判與溝通技巧，以化解銷售障礙並提升客戶服務效能，於是申請訓練補助為公司12位45歲到65歲的中高齡及高齡員工規劃外派訓練，安排「雙贏客服談判術」、「政府採購法應用實務」以及「超級業務員搶單策略行銷」等83小時的課程，藉以提升中高齡員工的專業度和績效，訓後發現不但員工工作效率提高，同時，向心力與留任率也都明顯提升。
勞動力發展署北分署長林仁昭指出，凡雇主依經營發展及穩定留任需要，指派中高齡者(45歲至64歲)及高齡者(逾65歲)勞工參加國內訓練單位公開招訓的課程，均可申請「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，補助員工70%參訓費用，同一雇主每年度申請補助總額最高可達30萬元。
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