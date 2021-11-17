1~9月僑外投資金額這產業成長最多 資通訊年增1.2倍

由於全球受疫情干擾影響，依據主計總處發布的國情統計通報顯示，今年1~9月核准僑外投資金額年減30.5%。不過，在資訊及通訊傳播業部分，卻是呈現年增1.2倍的高成長。若觀察資金主要來源國，美國增加2.5倍，相當捧場，而新南向國家增幅表現也不俗，泰國更是年增21.2倍。

主計總處表示，今年前九個月核准僑外投資金額減幅明顯，除了疫情使得大型跨國企業投資活動趨緩外，還有上年同期核准離岸風電增資，比較基期較高所致。

主計總處指出，根據經濟部投審會統計，今年1~9月核准僑外投資1,968件，較上年同期減607件，減幅23.6%，投（增）資金額44.2億美元，較上年同期減19.4 億美元，減幅30.5%。

至於在僑外投資主要業別中，今年1~9月以金融及保險業11.0億美元居首，占25.0%，但卻呈現年減40.3%的大幅衰退情形，其次依序為批發及零售業6.5億美元，占14.7%，年減10.7%，以及資訊及通訊傳播業5.7億美元，占12.8%，年增1.2倍。另，電子零組件製造業4.2億美元，占9.5%，減34.1%。

若觀察資金來源地區，今年1~9月以加勒比海英國屬地最多，投資金額10.3億美元，占23.3%，較上年同期減 19.8%，其次依序為美國6.4億美元，占14.5%，增2.5倍，及日本4.4億美元，占9.9%，減42.0%，三者合占僑外投資總額約四成八。

至於1~9月核准新南向18國來台投資金額5.9億美元，年增97.9%，其中以新加坡最多，投資金額3.4億美元，年增一倍，其次為泰國1.3億美元，年增21.2倍。