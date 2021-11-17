快訊

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

低軌衛星群部署競賽 今年底SpaceX和OneWeb有望商用

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

DIGITIMES Research表示，SpaceX、Kuiper系統和OneWeb是備受矚目的新興低軌道(Low Earth Orbit；LEO)衛星業者，尤以SpaceX進度最快，衛星群部署已達1,800顆，有望今年第4季針對全球終端用戶正式提供連網服務；OneWeb也加速衛星群部署進度，目標是今年底前在北半球提供服務。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，三大業者中以SpaceX資金最充裕且商業模式儼然成形，以可回收的火箭為美國航空暨太空總署(National Aeronautics and Space Administration；NASA)、或其他衛星業者運送補給品或發射衛星至太空賺取運費，進而分攤火箭的發射成本、降低部署衛星群的建置成本，SpaceX估值已上看千億美元。

相較SpaceX被傳統電信商視為潛在勁敵，OneWeb在最大股東暨印度第二大電信商Bharti Airtel創辦人Sunil Bharti Mitt引導下，積極與電信商合作，擴大偏遠地區的網路覆蓋。此外，Mitt也積極拉攏印度政府，欲說服其核准OneWeb在印度提供連網服務。

亞馬遜(Amazon) Kuiper計畫的衛星部署進度最慢，尚未發射衛星至太空，但因FCC規範需在2026年前完成1,600顆衛星部署，且Kuiper衛星群有助於吸引更多企業用戶使用AWS，Kuiper並不會缺席LEO競賽。由於Blue Origin的衛星運載火箭New Glenn開發進度落後，Kuiper衛星不得不委由聯合發射聯盟(United Launch Alliance；ULA)發射衛星，使其面臨總體成本攀升且SpaceX和OneWeb部署進度超前的挑戰。

SpaceX 太空 印度

延伸閱讀

虧錢也要賣！Starlink推出造價大幅降低的新款地面天線

擴大近地軌道衛星群 SpaceX送53顆「星鏈」升空

物聯網的最後一哩路：低軌衛星

SpaceX飛龍號太空船載4太空人返地球 降落墨西哥灣海域

相關新聞

台灣半導體將面臨「這個」大挑戰 年薪下滑4%曝警訊

台灣半導體產業一片榮景，但104人力銀行卻提出警訊，根據最新「2021~2022台灣地區薪資福利調查報告」顯示，半導體產...

1~9月僑外投資金額這產業成長最多 資通訊年增1.2倍

由於全球受疫情干擾影響，依據主計總處發布的國情統計通報顯示，今年1~9月核准僑外投資金額年減30.5%。不過，在資訊及通...

低軌衛星群部署競賽 今年底SpaceX和OneWeb有望商用

DIGITIMES Research表示，SpaceX、Kuiper系統和OneWeb是備受矚目的新興低軌道(Low E...

中油估年底虧400億元 王美花承諾立委氣價會繼續凍

國際油價及氣價水漲船高，但中油為了穩固民生物價，自行吸收漲幅，中油代理董事長李順欽今（17）日於立法院經濟委員會答詢表示...

石油巨頭殼牌擬移除百年「荷蘭皇家」字眼 引爆英荷兩國歷史感情糾葛

石油巨頭荷蘭皇家殼牌公司計畫從公司名稱中移除已冠上114年的「荷蘭皇家」（Royal Dutch），拿掉這兩個簡單的字，卻象徵著這家全球重要公司的巨大轉變。如果管理層如願以償，在股東完成投票後，「荷蘭皇家殼牌」（Royal Dutch Shell）將變為單純的「殼牌」（Shell Plc.）。

今年1-9月僑外資投資金額大減 資金來自這國最捧場

主計總處發布國情統計指出，今年因疫情干擾，大型跨國活動趨緩，以及去年離岸風電增資比較基期高，今年1-9月核准僑外投資金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。