低軌衛星群部署競賽 今年底SpaceX和OneWeb有望商用

DIGITIMES Research表示，SpaceX、Kuiper系統和OneWeb是備受矚目的新興低軌道(Low Earth Orbit；LEO)衛星業者，尤以SpaceX進度最快，衛星群部署已達1,800顆，有望今年第4季針對全球終端用戶正式提供連網服務；OneWeb也加速衛星群部署進度，目標是今年底前在北半球提供服務。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，三大業者中以SpaceX資金最充裕且商業模式儼然成形，以可回收的火箭為美國航空暨太空總署(National Aeronautics and Space Administration；NASA)、或其他衛星業者運送補給品或發射衛星至太空賺取運費，進而分攤火箭的發射成本、降低部署衛星群的建置成本，SpaceX估值已上看千億美元。

相較SpaceX被傳統電信商視為潛在勁敵，OneWeb在最大股東暨印度第二大電信商Bharti Airtel創辦人Sunil Bharti Mitt引導下，積極與電信商合作，擴大偏遠地區的網路覆蓋。此外，Mitt也積極拉攏印度政府，欲說服其核准OneWeb在印度提供連網服務。

亞馬遜(Amazon) Kuiper計畫的衛星部署進度最慢，尚未發射衛星至太空，但因FCC規範需在2026年前完成1,600顆衛星部署，且Kuiper衛星群有助於吸引更多企業用戶使用AWS，Kuiper並不會缺席LEO競賽。由於Blue Origin的衛星運載火箭New Glenn開發進度落後，Kuiper衛星不得不委由聯合發射聯盟(United Launch Alliance；ULA)發射衛星，使其面臨總體成本攀升且SpaceX和OneWeb部署進度超前的挑戰。