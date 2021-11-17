快訊

高鐵宜蘭站址說明 交通部第5折衷方案「宜蘭新站」曝光

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

中油估年底虧400億元 王美花承諾立委氣價會繼續凍

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

國際油價及氣價水漲船高，但中油為了穩固民生物價，自行吸收漲幅，中油代理董事長李順欽今（17）日於立法院經濟委員會答詢表示，今年預估年度虧損還會有400億元左右。但經濟部長王美花沒打算打開凍漲天花板，仍說年底氣價會持續凍漲。

根據中油111年度預算報告，OPEC+維持大規模減產，加上歐美國家疫苗施打有助於放寬交通與邊境管制下，導致Brent 原油價格維持在每桶80元以上，有過熱現象。然而，中油配合穩定國內物價，國內油價採取「緩漲」，國內氣價則呈現凍漲，僅調升電力事業氣價。

國民黨委員楊瓊瓔質詢表示，因為航運能量不足，導致國際原油漲50美元漲到80美元，在這情況下創2014年最高。以95無鉛為例，亞鄰最低價跟緩漲機制，年初每公升26漲到31.5，漲幅21%。雖然國際氣價上漲，但中油採凍漲救物價，相當於自行吸收55%，等於天然氣打四五折給民眾。

李順欽表示，配合政府物價穩定政策，持續吸收、凍漲，預估11跟12月都會虧損約500億元左右。因為是採取長約購買，所以市場變化影響不大，但今年預估到年底，煉油、石化的盈餘將被油品緩漲、氣價凍漲吃掉，年度虧損還會有400億元。

楊瓊瓔則說，為了穩定物價，瓦斯桶千萬還是不能漲。王美花則承諾，「這部分我們持續凍漲。」

民進黨委員鄭運鵬則認為，中油因天然氣凍漲持續虧損不是辦法，認為未來中油可以比照電價平穩基金，設立「汽油平穩基金」及「天然氣平穩基金」，穩定物價跟確保公司發展。

王美花回應，政府目前桶裝瓦斯吸收的價格高於它的賣價，將近已四、五折賣給消費者。對於設立平穩基金，她則說會再研究。

中油 物價 原油價格

延伸閱讀

立委何欣純和王美花到台中港 促天然氣備管加速完成

藻礁公投辯論壓軸登場 王美花親上陣擔任反方代表

公投首場電視說明會 王美花藻礁攻防著重三方面

王美花邀七大通路量販店討論「平價專區」 七家來五家

相關新聞

台灣半導體將面臨「這個」大挑戰 年薪下滑4%曝警訊

台灣半導體產業一片榮景，但104人力銀行卻提出警訊，根據最新「2021~2022台灣地區薪資福利調查報告」顯示，半導體產...

1~9月僑外投資金額這產業成長最多 資通訊年增1.2倍

由於全球受疫情干擾影響，依據主計總處發布的國情統計通報顯示，今年1~9月核准僑外投資金額年減30.5%。不過，在資訊及通...

低軌衛星群部署競賽 今年底SpaceX和OneWeb有望商用

DIGITIMES Research表示，SpaceX、Kuiper系統和OneWeb是備受矚目的新興低軌道(Low E...

中油估年底虧400億元 王美花承諾立委氣價會繼續凍

國際油價及氣價水漲船高，但中油為了穩固民生物價，自行吸收漲幅，中油代理董事長李順欽今（17）日於立法院經濟委員會答詢表示...

石油巨頭殼牌擬移除百年「荷蘭皇家」字眼 引爆英荷兩國歷史感情糾葛

石油巨頭荷蘭皇家殼牌公司計畫從公司名稱中移除已冠上114年的「荷蘭皇家」（Royal Dutch），拿掉這兩個簡單的字，卻象徵著這家全球重要公司的巨大轉變。如果管理層如願以償，在股東完成投票後，「荷蘭皇家殼牌」（Royal Dutch Shell）將變為單純的「殼牌」（Shell Plc.）。

今年1-9月僑外資投資金額大減 資金來自這國最捧場

主計總處發布國情統計指出，今年因疫情干擾，大型跨國活動趨緩，以及去年離岸風電增資比較基期高，今年1-9月核准僑外投資金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。