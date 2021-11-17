中油估年底虧400億元 王美花承諾立委氣價會繼續凍

國際油價及氣價水漲船高，但中油為了穩固民生物價，自行吸收漲幅，中油代理董事長李順欽今（17）日於立法院經濟委員會答詢表示，今年預估年度虧損還會有400億元左右。但經濟部長王美花沒打算打開凍漲天花板，仍說年底氣價會持續凍漲。

根據中油111年度預算報告，OPEC+維持大規模減產，加上歐美國家疫苗施打有助於放寬交通與邊境管制下，導致Brent 原油價格維持在每桶80元以上，有過熱現象。然而，中油配合穩定國內物價，國內油價採取「緩漲」，國內氣價則呈現凍漲，僅調升電力事業氣價。

國民黨委員楊瓊瓔質詢表示，因為航運能量不足，導致國際原油漲50美元漲到80美元，在這情況下創2014年最高。以95無鉛為例，亞鄰最低價跟緩漲機制，年初每公升26漲到31.5，漲幅21%。雖然國際氣價上漲，但中油採凍漲救物價，相當於自行吸收55%，等於天然氣打四五折給民眾。

李順欽表示，配合政府物價穩定政策，持續吸收、凍漲，預估11跟12月都會虧損約500億元左右。因為是採取長約購買，所以市場變化影響不大，但今年預估到年底，煉油、石化的盈餘將被油品緩漲、氣價凍漲吃掉，年度虧損還會有400億元。

楊瓊瓔則說，為了穩定物價，瓦斯桶千萬還是不能漲。王美花則承諾，「這部分我們持續凍漲。」

民進黨委員鄭運鵬則認為，中油因天然氣凍漲持續虧損不是辦法，認為未來中油可以比照電價平穩基金，設立「汽油平穩基金」及「天然氣平穩基金」，穩定物價跟確保公司發展。

王美花回應，政府目前桶裝瓦斯吸收的價格高於它的賣價，將近已四、五折賣給消費者。對於設立平穩基金，她則說會再研究。