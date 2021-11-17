今年1-9月僑外資投資金額大減 資金來自這國最捧場

主計總處發布國情統計指出，今年因疫情干擾，大型跨國活動趨緩，以及去年離岸風電增資比較基期高，今年1-9月核准僑外投資金額44.2億美元，年減30.5％。1-9月核准新南向18國來台投資金額5.9億美元，年增97.9％，其中以新加坡最多，投資金額3.4億美元，年增1.0 倍，其次為泰國1.3億美元，年增21.2倍。

主計總處表示，根據經濟部投審會統計，今(110)年1-9月核准僑外投資1,968件，較上(109)年同期減607件、年減 -23.6％，投(增)資金額44.2億美元，較上年同期減19.4億美元或減30.5％，主因全球受COVID-19疫情干擾，大型跨國企業投資活動趨緩，加上上年同期核准離岸風電增資，比較基期較高所致。

觀察資金來源地區，今年1-9月以加勒比海英國屬地最多，投資金額10.3億美元（占23.3％)，較上年同期減19.8％，其次依序為美國6.4億美元(占 14.5％)，增2.5倍，及日本4.4億美元(占 9.9％)，減42.0％，三者合占僑外投資總額約4成8。

另外1-9月核准新南向18國來台投資金額5.9億美元，年增97.9％，其中以新加坡最多，投資金額3.4億美元，年增1.0 倍，其次為泰國1.3億美元，年增21.2倍。

僑外投資主要業別中，今年1-9月以金融及保險業11.0億美元居首(占 25.0％)，年減40.3％，其次依序為批發及零售業6.5億美元(占14.7％)，年減10.7％，及資訊及通訊傳播業5.7億美元(占12.8％)，年增1.2倍；另電子零組件製造業 4.2億美元(占9.5％)，減34.1％。