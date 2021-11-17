台灣半導體將面臨「這個」大挑戰 年薪下滑4%曝警訊

台灣半導體產業一片榮景，但104人力銀行卻提出警訊，根據最新「2021~2022台灣地區薪資福利調查報告」顯示，半導體產業雖以年薪92.1萬稱霸各產業，但卻比2020年減少4%，這將使得台灣半導體留才攬才更加困難，值得企業和政府多加注意。

104人資學院資深副總經理花梓馨表示，台灣半導體業薪水已普遍低於美國、日本、歐盟，當疫情緩解，人才開始國際移動時，恐將使得台灣半導體人才面臨更大考驗，尤其現在整個大趨勢，美國、日本、歐盟為了分散供應鏈風險，都強調半導體產業在地化，不僅政府採取大量補貼，也鼓勵廠商前往當地設廠。

台灣半導體產業今年受惠於全球產能吃緊，甚至出現晶片荒，使得該產業今年平均年薪總額，持續稱霸。電信及通訊業83.9萬排名第二、金融業80.8萬，呈現「半電金」恆強態勢。

若更細部依職務來看，今年年薪前三名為類比IC設計工程師144.1萬、數位IC設計工程師118萬、電子產品系統工程師102.8萬、半導體工程師100.2萬、IC佈局工程師98.3萬，前五名高薪百萬均由專業門檻高、需求缺口大的工程師包辦。

至於非工程職，前三高薪為：律師95.2萬、稽核85.3萬、軟體專案管理師82.6萬，顯見高度專業技能、掌握數位商機依然是職務鍍金的不二法門。