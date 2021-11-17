富邦期貨：短線追高需留意震盪
儘管聖路易斯 Fed 總裁布拉德呼籲 Fed 採取更鷹派的手段，以防通膨持續飆升，但美國 10 月零售銷售月增 1.7%，優於市場預期，且增幅為 3 月以來最大，顯示在供應鏈中斷的情況下，民眾提前展開假期購物季，經濟樂觀數據激勵市場信心，加上高通將為BMW 電動汽車供應晶片，帶動半導體類股勁揚。
台股周二延續多頭溫和上漲格局，盤中一度來到17,708 點，創 7 月下旬以來新高，資金持續流往航運、IC 設計、第三代半導體等族群，顯示類股輪動下，資金題材依然充沛，加上技術面各天期均線呈現多頭排列，趨勢上仍可偏多看待，惟部份個股出現暴量開高走低，短線追高需留意高檔震盪整理走勢。(富邦期貨/提供)
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