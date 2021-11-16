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台商憂出境逾兩年被除籍 蘇揆允：兩周內研議出辦法

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今在立院答詢，希望維持台海、區域與世界和平，我方清楚表示對中國善意，「絕不會打中國，也希望他不要打台灣」。記者陳正興／攝影
行政院長蘇貞昌今在立院答詢，希望維持台海、區域與世界和平，我方清楚表示對中國善意，「絕不會打中國，也希望他不要打台灣」。記者陳正興／攝影

不少台商疫情期間，可能因出境逾兩年被遷出戶籍，行政院長蘇貞昌今（16）日答詢立委時允諾，會在兩周內，請相關部會盤出辦法，他的態度與方向，就是不要讓影響到他們的權利。

根據《戶籍法》規定，國人若出境未返國超過兩年以上的時間，就會被遷出戶籍，不過受到新冠肺炎疫情與防疫措施影響，不少旅外國人或台商，難以在兩年期限內返台，擔憂因此遭到除籍。

國民黨立委林奕華、溫玉霞今日於立法院院會質詢蘇揆時，均關切此案的研議進度，並追問蘇揆何時能確定方案？蘇揆答詢強調國人權力不會因此受到影響，他已交代相關相關部會，若是因疫情因素，不要讓他們受到影響。

蘇揆說明，他已經交待相關部會進行盤整，他的態度與方向，就是不要使這些國人的權利其到影想，至於要用什麼辦法，他已經請各部會去盤整出來，他的態度一直都很清楚。

對於立委追問何時會有結果？是否能在兩周內有方案？蘇揆答詢允諾，應該很快就會盤整出來，在兩周內的時間應該可以。

疫情 台商 國民黨 蘇貞昌

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