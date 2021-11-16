今年年薪王出爐了！這個行業從10名外衝進第7名

今年2021年疫情衝擊職場，上班族薪情如何？104人資學院最新出版《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》，揭露2021年整體年薪平均65.6萬元，年增1.6萬元、創6年新高，增幅2.5%、創4年新高。 只是新鮮人是最大受害者，學士、碩士起薪雙降，學士平均起薪3.1萬元、碩士平均起薪3.5萬元，是五年來首度下滑。

今年年薪排名黑馬是營建業，受惠於房市熱潮，營建業今年年薪76.6萬元，比2020增加8.5%、增幅最多，產業年薪排名也從以往都在十名以外，今年爬升至第七名。

《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》為104人資學院連續第七年進行的年度報告，今年度於2021/5/17~9/14針對企業人資及用人主管進行網路問卷調查，共計1,010家企業參加，涵蓋市場208個代表職務薪資，包含薪資結構、調薪幅度、新鮮人起薪、外派人員及福利內容等。

年薪總額包含年本薪(平均月薪乘以12個月)、津貼、固定保障年終/年中獎金、以及績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等變動獎金。2021年平均年薪總額65.6萬，為6年新高。

104人資學院資深副總經理花梓馨表示，今年台灣出口暢旺，前三季外銷訂單4816億美元，比去年同期增加32.4%，外銷暢旺帶動整體薪資上漲，年薪總額在64萬上下徘徊3年後終於攻上65萬，增幅2.5%更是4年來新高。

依產業，半導體業年薪92.1萬、電信及通訊業83.9萬、金融業80.8萬，「半電金」恆強。花梓馨分析，半導體雖年薪稱霸，但比2020年減少4%，台灣半導體業薪水已普遍低於美國、日本、新加坡等國，當疫情緩解，人才開始國際移動時，恐將使得台灣半導體留才攬才更加困難。

如果從職務來看，高薪職務依序是類比IC設計工程師144.1萬、數位IC設計工程師118萬、電子產品系統工程師102.8萬、半導體工程師100.2萬、IC布局工程師98.3萬，前五名高薪百萬均由專業門檻高、需求缺口大的工程師包辦。至於非工程職，前三高薪為：律師95.2萬、稽核85.3萬、軟體專案管理師82.6萬，高度專業技能、掌握數位商機依然是職務鍍金的不二法門。

不過今年新鮮人起薪，則受到疫情影響，學士起薪3.1萬，5年來首次下滑；碩士起薪3.5萬，碩士6年來首次下跌。其中研發/工程起薪較高(碩士可達4萬、學士3.4萬)，第一線生產作業員起薪最低(碩士3.2萬、學士2.8萬)。

花梓馨指出，報告同時顯示，今年新鮮人投入就業市場剛好是台灣疫情最嚴峻的時候，預期更難找到工作的心理，加上新鮮人談薪籌碼有限，新鮮人起薪雙降。

依職系，碩士、學士起薪最高的是「研發職系」、「工程施作職系」，最低的是「生產_第一線直接員工職系」高低相差6千~8千元。高薪的「研發職系」碩士可達4萬、學士3.4萬，「工程施作職系」碩士可達3.8萬、學士3.4萬。低薪的「生產_第一線直接員工職系」，碩士3.2萬、學士2.8萬。