地方創生券20日截止綁定 還有一半中籤民眾未登錄

國發會表示，地方創生券經過四梯次的抽籤，總計發出21萬899份，目前大約還有一半的中籤民眾尚未登錄綁定，提醒要在11月20日前，於「地方創生入口網」（https://www.twrr.ndc.gov.tw/index）登錄綁定金融機構，以完成領券作業。

國發會官員說，第一周中籤的身分證或統一證號末碼為081、089、105、188、335、358、367、396、441、467、521、594、798、912、941；第二周為456、568、598、645、675、684、880、886；第三周為064、135、168、191、314、366、459、706、771；第四周是046、119、201、221、743、750、828。

官員指出，創生券使用期間為今年12月1日至明年4月30日止，呼籲抽到地方創生券的民眾，能踴躍走入地方加碼消費，這些適用地方創生券的店家主要為在地文創商品、鄉土特產、美食、小旅行等業者，其所提供的產品（服務）將引領消費者體驗在地風土文化的獨特與美好，民眾的支持將成地方生生不息的發展動力。