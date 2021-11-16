2021年終獎金、2022調薪出爐 這行業旺到打敗半導體業

歷經疫後經濟和徵才市場已呈V型反彈，年終獎金和調薪幅度跟得上嗎？104人力銀行今天發布《2021企業年終及2022景氣調薪大調查》， 93.8%的企業預期有年終獎金，平均1.1個月，與2017年、2019年同為8年來最低。發放行情最好的是金融業1.84個月，11年連10霸，其次才是半導體1.57個月，營建業受惠房市熱，平均1.23個月排名第三。

展望明年，39.3%企業預期調薪，平均調薪幅度3.1%，則是8年來次低，平均每月調薪1302元。

104人力銀行每年年底公布一年一度的《2021企業年終及2022景氣調薪大調查》，以網路問卷訪問企業人資及用人主管，了解今年年終獎金發放狀況，以及隔年調薪計畫。

年終獎金反映過去一年企業營運概況。104人力銀行調查發現，93.8%的企業預期2021會發年終，平均發1.1個月，與2017年、2019年並列8年最低，不過，會發年終(93.8%)的企業比例，比2020年略增1.6%。

各產業表現，年終前三高依序為：金融業1.84個月，11年10連霸、半導體業1.57個月、營建業1.23個月。住宿餐飲業受疫情衝擊呈現「雙慘」，24.7%住宿餐飲業預期沒有年終，各產業比例最高，比去年增加13.3個百分點。75.3%住宿餐飲業預期年終僅0.5個月，各產業最少。

104人資學院資深副總經理花梓馨分析，今年因為疫情衝擊，年終獎金邊呈現外熱內冷兩樣情。外銷好，內需比較辛苦，兩極化結果，有的產業最好年終獎金平均超過1.5個月，有些則是0.5個月以下，甚至沒有。

明年調薪計畫，39.3%的企業預期調薪，3.1%創8年來次低；平均每月調薪1,302元，比2021年少126元。 2022產業調薪：軟體網路業預期調薪3.6%五連霸，金融業、半導體預期調薪3.6%已追平軟體網路業，由三產業共同稱霸。

2022年轉職有機會嗎？2022年47.7%的企業將新增職缺，平均員額新增10%。新增職缺最高的前三名產業為：半導體(67.1%)、電腦消費性電子製造業（61.6%）、軟體網路業（58.4%）。

104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄提出就業市場急需的五大關鍵人才： 1.數位科技發展相關：人工智慧、5G、數據優化人才。 2.電子商務/數位經濟：全球互聯網及跨境電商。 3.健康產業：生技及防疫相關人才需求。 4.資訊安全人才。 5.整合人才：整合型x業務型x行銷型

《2021企業年終及2022景氣調薪大調查》由104公共事務部於2021/10/26~10/31針對企業人資及用人主管進行網路問卷調查，共計回收2,086家有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.15%。