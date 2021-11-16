談核四公投 曾文生：朱立倫態度前後矛盾

經濟部次長曾文生今（16）日出席媒體人黃光芹網路節目，他針對核四公投直批「核四浪費台灣人太多時間了」。而當被問到馬前總統跟國民黨主席朱立倫對核四是否有矛盾之處，他說，馬前總統對於核四高度堅持，卻忽視其餘能源開發，朱則是當新北市長時反核四，現在成為黨主席就改變立場。

曾文生說，馬前總統對於核電報以非常高期待，但在政治上做了一些決定不容易轉身。他舉例，核四曾經是中華民國生日禮物，目標在2011年10月10日前商轉，台電當時投注無數人力去趕上目標。

曾文生接著說，就是因為馬政府太注重核電，把綠能當作丑角，導致蔡政府上任馬上面臨備轉容量率1.64%的窘境。他剖析，過去陳水扁政府450萬瓩，馬政府才317萬瓩，也導致蔡總統必須花更多力氣興建，目前已興建約1,620萬瓩，相當於馬政府五倍，「馬總統就是一直堅持核四，沒有放掉。」

而談到朱立倫，曾文生認為有點可惜，因為過去朱立倫在2014地方選舉時反對核四重啟，但當上黨主席之後就立場不同，其實很矛盾。

至於核四是否安全，曾文生說他確實在斷層帶上，只是現在在爭執是否在能動斷層上，要判斷就必須要開挖，但最後都要原能會判斷，「經濟部是考生家長，經濟部不是老師，真正的考官是原能會，我們是陪著台電去考試的。」

曾文生說，擁核方提到核四重啟只要5年500億元，但是如果填充燃料棒就難以回頭，若發現運轉不順，那麼所需要的花費將會超過5年500億元。

黃光芹追問，為何民進黨政府不願意更早將核四除役。曾文生說，蔡總統上任沒有多久就在2018年面對能源公投，2019年又出現核四公投連署，「如果當時政府宣布廢，我覺得在政治上問題會更大。」至於公投不通過後，核四走向除役，將成為台電負債。曾文生則說，相關討論已經進行三年以上，也希望資產可以用做好的使用。