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52.6萬戶新屋過半非自住 巢運：蔡英文執政有錢人更多房

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52.6萬戶新屋過半非自住 巢運：蔡英文執政有錢人更多房

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
巢運今與跨黨派立委舉行記者會呼籲，蔡政府不要再擺爛，應盡速推動囤房稅，實踐對人民的承諾。記者吳亮賢／攝影
巢運今與跨黨派立委舉行記者會呼籲，蔡政府不要再擺爛，應盡速推動囤房稅，實踐對人民的承諾。記者吳亮賢／攝影

台灣房價持續飆漲，空屋與囤房問題也更加嚴重。巢運發言人、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱今指出，近六年台灣新增52.6萬戶住宅，有過半非自住，多屋族平均年增長率更高達7%，「蔡英文執政六年來，有錢人買更多房子，究竟是照顧誰的利益？」巢運今也與跨黨派立委舉行記者會呼籲，蔡政府不要再擺爛，應盡速推動囤房稅，實踐對人民的承諾。

彭揚凱指出，根據財政部統計資料，近六年新增的52.6萬戶住宅，有53.5%為非自住（多屋）家戶持有，以整體比例而言，六年來非自住家戶持有住宅數量比例已上升25%，自住或公益出租住宅數卻僅上升3%；台灣持有非自住住宅的個人，也從2015年的33.6萬人上升至今年50.2萬人，即多屋族平均年增長率約為7%。

彭揚凱表示，據主計總處公布的2020年人口及住宅普查初步分析結果，整體空屋數166.4萬宅，破歷史紀錄，台灣的空屋與囤房問題越來越惡化，另據內政部今年7月統計，空屋率最高的竟是「未滿五年」的新建住宅，平均空屋率高達37.16%，其中持有4至9房者空屋率為42.95%，持有10房以上者空屋率達61.98%。

彭揚凱痛批蔡英文，執政六年卻讓有錢人的房子越來越多，背棄當年競選時的承諾，「當年你用居住正義理念號召多少年輕人支持，你捫心自問，對得起他們嗎？」政府應盡速提出囤房稅版本，而不是擺爛，什麼事情都不做。

時代力量立委邱顯智表示，中央政府總是拿出地方稅制混淆視聽，不願意正視高房價、囤房稅議題，囤房稅協調大半年也沒有任何進展，無視在野黨提出的修法版本，根本是敷衍民意；民眾黨立委蔡壁如批評，蔡英文當年提出「十年政綱」，對下一代的居住正義承諾卻沒做到，最關鍵的囤房稅，就像房間裡的大象，當作沒看見，換個位置就換腦袋；國民黨立委李貴敏說，財政部長蘇建榮稱「囤房稅並非抑制房價萬靈丹」，但在沒提出其它有效方法前，最起碼應有囤房稅機制，這要求很卑微，不要讓台灣中產階級、年輕朋友沉淪到社會中下階級。

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