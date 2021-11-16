上班族薪情差！人力銀行：年終8年最低、調薪8年次低

即將進入歲末年終，年終獎金成為上班族最關心的話題，根據104人力銀行今（16）日公布的「2021年企業年終及2022景氣調薪大調查」發現，儘管93.8%企業預期有年終，平均1.1個月，但卻是八年來最低，呈現「外熱內冷」的情形，外銷型產業表現多不錯，但如住宿餐飲等內需型產業，沒年終的比例最高，高達近四分之一。

調查顯示，2021年終行情最好產業以金融業1.84個月奪冠，其次是半導體業1.57個月、營建業1.23個月，排名第三。

104人資學院資深副總經理花梓馨指出，年終獎金反映過去一年企業營運概況，整體來說，今年年終獎金，預期會發的企業增多，比2020年略增1.6%，不過金額卻是減少的，平均發1.1個月，八年來最低。

但，住宿餐飲業受疫情衝擊最慘，24.7%住宿餐飲業預期沒有年終，是各產業比例最高，還比去年增加13.3個百分點，而75.3%住宿餐飲業則預期年終僅0.5個月，亦是各產業最少。

此外，值得注意的是，不只年終獎金呈現「外熱內冷」情形，104人力銀行預估，關於2022年的薪資展望，同樣呈現「電金資通續強，住宿餐飲較弱」的態勢。根據104人力銀行調查發現，各產業表現，軟體網路業預期調薪3.6%，連五年居冠。半導體受惠全球景氣復甦以及晶片荒，金融業因股市續創史高產業前景看好，半導體和金融預期2022年調薪幅度3.6%，追平軟體網路業，並列第一。且預期會調薪的企業比例，半導體業有56.5%、金融業有51.7%，已經超越軟體網路業的44.8%。

只是，2022年軍公教將調薪4%，不過，根據104人力銀行最新調查卻發現，僅39.3%的企業預期2022年會調薪，比2021年的36.3%僅增加三個百分點，但預期2022年調薪幅度僅3.1%，不僅沒追平政府4%的調薪幅度，且更是創八年次低。花梓馨分析，主要是受到疫情餘波甩尾影響，使得民間調薪相對保守。

花梓馨進一步指出，受疫情影響，對內需型產業來說，風險性還是相對比較高，而外銷型產業，則因為全球原物料，包括天然氣、石油價格都上漲，以及目前還有通貨膨脹的壓力，有可能產生資金緊縮狀態，所以在這個狀況下，企業將更審慎思考整體營運成本上漲的風險，對於他們來說，並不是不願意調薪，而是必須整體可量，且傾向量力而為。

不過，花梓馨表示，雖然調查發現企業預期明年調薪幅度3.1%，無法像政府一樣調到4%，但是企業願意調薪的企業家數是八年來比較高。