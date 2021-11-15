長庚大學、資誠聯手 成立企業永續學苑

資誠聯合會計師事務所今（15）日表示，將與長庚大學共同成立「長庚資誠企業永續學苑-千錘百鍊深度學習專班」，特別邀請國內以個案教學聞名的教授群，提供一年100個精選個案的高階課程，透過個案的分析激盪腦力火花，磨練決策能力，深度學習經營模式，培養更銳利的決策者、創新者和執行者。

資誠指出，師資陣容包含國內多位頗負盛名的EMBA教授群，且多位擁有擔任各大企業的獨董和顧問的經驗，具備豐沛企業策略制定及審議監督經驗，人選包括政大前副校長司徒達賢、長庚大學校長湯明哲、台大前副校長郭瑞祥、台大會計系主任劉順仁，以及台大與政大EMBA歷任多位執行長等。

資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，本次開設的深度學習專班，與PwC目前所推動的「新方程」策略不謀而合。在充滿不確定威脅的時代，企業要永續經營，必須重新檢視並定義企業的使命、願景與策略目標。

周建宏表示，企業的策略目標至少應包含財務績效、風險與治理、創新能力與成長動能、人才與傳承、數位轉型、ESG議題、併購、策略聯盟與生態系、稅務治理等面向，皆在長庚資誠企業永續學苑涵蓋之中，透過國內名師的個案引導，相信能夠協助企業建立信任及成就永續。

長庚大學校長湯明哲強調，光速時代經營環境千變萬化，隨時需要新的想法和判斷，理論無法滿足需求，正如AI的運用如何適應每個企業，這需要經營者的「business sense」，個案教學是最好的培養方式。

資誠新世代企業家聯誼會執行長程芝萱指出，「長庚資誠企業永續學苑-千錘百鍊深度學習專班」明年一月以中文全個案方式開課，僅限50位學員，這次特別邀請多位已經不在學校授課的名師，透過專案深度討論引導，讓企業接班人培養動態的決策能力和宏觀視野，更有助企業領導人培養新世代領導團隊，讓企業經營階層順利進行接班轉型。