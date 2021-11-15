快訊

無端捲入手遊紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

長庚大學、資誠聯手 成立企業永續學苑

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

資誠聯合會計師事務所今（15）日表示，將與長庚大學共同成立「長庚資誠企業永續學苑-千錘百鍊深度學習專班」，特別邀請國內以個案教學聞名的教授群，提供一年100個精選個案的高階課程，透過個案的分析激盪腦力火花，磨練決策能力，深度學習經營模式，培養更銳利的決策者、創新者和執行者。

資誠指出，師資陣容包含國內多位頗負盛名的EMBA教授群，且多位擁有擔任各大企業的獨董和顧問的經驗，具備豐沛企業策略制定及審議監督經驗，人選包括政大前副校長司徒達賢、長庚大學校長湯明哲、台大前副校長郭瑞祥、台大會計系主任劉順仁，以及台大與政大EMBA歷任多位執行長等。

資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，本次開設的深度學習專班，與PwC目前所推動的「新方程」策略不謀而合。在充滿不確定威脅的時代，企業要永續經營，必須重新檢視並定義企業的使命、願景與策略目標。

周建宏表示，企業的策略目標至少應包含財務績效、風險與治理、創新能力與成長動能、人才與傳承、數位轉型、ESG議題、併購、策略聯盟與生態系、稅務治理等面向，皆在長庚資誠企業永續學苑涵蓋之中，透過國內名師的個案引導，相信能夠協助企業建立信任及成就永續。

長庚大學校長湯明哲強調，光速時代經營環境千變萬化，隨時需要新的想法和判斷，理論無法滿足需求，正如AI的運用如何適應每個企業，這需要經營者的「business sense」，個案教學是最好的培養方式。

資誠新世代企業家聯誼會執行長程芝萱指出，「長庚資誠企業永續學苑-千錘百鍊深度學習專班」明年一月以中文全個案方式開課，僅限50位學員，這次特別邀請多位已經不在學校授課的名師，透過專案深度討論引導，讓企業接班人培養動態的決策能力和宏觀視野，更有助企業領導人培養新世代領導團隊，讓企業經營階層順利進行接班轉型。

長庚大學 資誠

延伸閱讀

用VR學中醫 長庚大學中醫藥教學館今揭幕

每人至少打1劑mRNA疫苗？ 莊人祥：會研議

香港確診國泰機師住樓0確診 48人未強檢挨罰

今本土+0、境外移入+9 皆為突破性感染

相關新聞

比車籠埔斷層更長！台電指核四廠恐受93.9斷層、S斷層威脅

立法院教育委員會今天到新北市貢寮區核四廠視察，台電表示，面對外海「93.9」斷層威脅，若要重啟核四，必須提升廠區耐震強度...

台電電力交易平台今正式營運 未來商機上看百億元

台電電力交易平台今（15）日宣布正式啟動，台電表示，7月試營運至今，已有大同、台達電子、安瑟樂威與漢翔航空等4家業者成為...

國內最大的離島綠能基地首次曝光 明年可產電270MW

積極趕工中的雲林離島新興區太陽能場，預定明年可完成270MW（百萬瓦）裝置容量，經濟部長王美花今天現勘，表示今年底可完1...

坦言蚵仔麵線20元講錯話 朱澤民：全國平均52元

消費者物價指數（CPI）年增率屢次衝破2%的通膨警戒線，引發關注。行政院主計長朱澤民今中午接受「新聞不芹菜」專訪表示，目...

台電：核四安全儀控系統更新難 補強耐震能力評估存疑

重啟核四等公投將在12月18日登場，立法院教育及文化委員會多名立委今（15）日實地參訪核四廠。台電指出，核四目前安全數位...

台電電力交易平台今正式營運 四家業者先完成測試

台電電力交易平台今（15）日正式營運，7月試營運至今已有大同、台達電子、安瑟樂威與漢翔航空等四家業者完成相關能力測試，累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。