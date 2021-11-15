台電：核四安全儀控系統更新難 補強耐震能力評估存疑

重啟核四等公投將在12月18日登場，立法院教育及文化委員會多名立委今（15）日實地參訪核四廠。台電指出，核四目前安全數位儀控系統汰舊更新困難，且經調查發現，核四廠區及外海有兩公里長的S斷層與93.9公里長的澳底外海斷層，是否能補強耐震能力，「也是大問號」。

國民黨籍的立法院教委會召委李德維今日邀集民進黨籍立委蔡適應、鄭運鵬、范雲、賴品妤、民眾黨立委蔡壁如、高虹安等，前往台電的龍門點場，參訪核四廠區與一號機、二號機，並由原子能委員會、台電進行業務報告、說明。

原能會報告說明，核四從1999年至2020年，歷經建廠執照核發、行政院宣布停工與復工、1號機試運轉開始，到行政院宣布停工封存，以及最後核四進入資產維護階段，並於去年底建廠執照屆期歷程。

原能會指出，核四建照已於去年底過期，核燃料已於今年三月全部運 出，依法嚴格而言「已非核電廠」，原能會已無相關建廠安全管制業務，僅就核子保防部分進行管制，不過原能會為獨立安全管制機關，會秉持核安守護者的立場， 嚴格執行各項安全管制作業。

台電報告指出， 目前核四為一號機試運轉測試未通過，以及二號機施工未完成的狀態，且安全數位儀控系統汰舊更新困難，不但超過可靠年限、已無足夠備品，且相關廠商均已停產，若要重啟，安全數位儀控系統都已超過壽期，需汰舊更新，並須通過新耐震驗證。

此外，台電也強調，核四的地質安全問題難解，當初核定核四廠址耐震設計值0.4g，但在立法院多黨委員要求下，地調所先是在2013年確認核四廠區有S斷層長達兩公里， 2019年又確認核四的外海，有個93.9公里長的澳底外海斷層，且兩者相連。

台電表示，鑑於核四的新事證，導致核四原耐震設計值已不足， 若要再重新進行地質調查，就要再花四年多的時間，進行包括S斷層開挖等調查工作，未來核四廠若要重啟，原能會也要求須重新進行地質調查及後續耐震力評估，是否能補強，也是個大問號。