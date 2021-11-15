台電電力交易平台今正式營運 四家業者先完成測試

台電電力交易平台今（15）日正式營運，7月試營運至今已有大同、台達電子、安瑟樂威與漢翔航空等四家業者完成相關能力測試，累計17MW（百萬瓦）民間電力資源参與，試行交易總交易量至今已接近8,000MW-hr（百萬瓦時），交易金額超過400萬元。

台電過去遇上突發電力變化由大型發電機組救援。去年7月與企業打造亞洲首座電力頻率調整儲能系統，跳脫既有蓋電廠、買機組思維。今年7月電力交易平台揭牌則廣招民間業者投入，透過電力交易市場運作，創造電力共享經濟。

電力交易平台7月試營運至今已有大同、台達電子、安瑟樂威與漢翔航空等四家業者完成能力測試，正式成為合格交易者並開始投標、競價及線上運轉投入調頻備轉、即時備轉及補充備轉項目分別有14MW、1.4MW及1.6MW，累計17MW民間電力資源。此外，台電也預告目前還有四家業者共申請14.9MW參與量，正進行相關測試；另有數十家潛在業者積極詢問準備中。

台電董事長楊偉甫致詞表示，依照《電業法》規定逐步設立電力交易平台，其見證台灣電力事業的新紀元，更具有三個重要特色。首先，過去電力調度是由台電機組為主未來透過交易平台就可把分散在民間的緊急發電機、電信機房、電動車充電站等整合成虛擬電廠，也就是「藏電於民」。

第二，過往傳統電源跟新興電力資源原本有相互競爭關係，如今透過整合除了可以減少能源開發，達到淨零碳排目標，也可以創造共享經濟。最後，過去台電開出需量反應採計畫型，無法當天緊急調度，如今透過平台，業者可以彈性參與，依照自己本身資源來支援狀況。

楊偉甫受訪表示，今日交易平台正式上線已有31,397 MW-hr的交易量，認為未來交易量擴大，預估2025年可以達到100萬瓩的目標值，隨著台灣電力需求增加，朝向多元化及分散式對電網穩定性有幫助。