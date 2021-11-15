台電電力交易平台今正式營運 未來商機上看百億元

台電電力交易平台今（15）日宣布正式啟動，台電表示，7月試營運至今，已有大同、台達電子、安瑟樂威與漢翔航空等4家業者成為合格交易者，試行交易總交易量接近每小時8000MW，交易金額超過400萬元；目前還有數十家業者積極洽詢，未來商機潛力上看百億元。

台電今日下午於台電大樓舉辦「電力交易平台啟用典禮」，現場由台電董事長楊偉甫、工研院院長劉文雄與交易平台參與業者進行敲鑼慶祝儀式。台電表示，電力交易平台參考美英澳等先進國家電力市場架構規劃，先導入輔助服務交易，吸引民間分散式電力資源投入電網，透過電力交易市場運作。

台電說明，自2014年起即以既有發電機組進行內部電力競價試驗，並因應2017年公告的「電業法」，積極規劃設立電力交易平台；2019年推出「非傳統機組參與即時備轉輔助服務暫行機制」，2020年則攜手民間企業打造亞洲首例電力頻率調整儲能系統(AFC)，如同「虛擬電廠」，1秒可提供15MW電力，陸續驗證並確立分散式電力參與電力交易的可行模式。

電力交易平台模式，是將原本就建置於民間的電力資源引入電力市場，如民間傳統發電業者、自用發電設備設置者、可配合調整用電的用戶側需量反應，及併網型儲能設備業者等民間電力資源，都可以參與該交易平台競價；交易平台於前一天針對隔天的電力需求量進行競價買賣，台電每月依實際調度的電力容量及服務品質結算服務費用給參與業者。台電董事長楊偉甫表示，目標2025年總交易量達到100萬瓩，商機粗估上看百億規模。

台電表示，已有大同、台達電子、安瑟樂威與漢翔航空等4家業者已成為合格交易者並開始投標、競價及線上運轉，共14MW儲能設備參與調頻備轉服務市場；另有1.4MW、1.6MW分別參加即時、補充備轉服務市場。首日上線到下午，交易量達每小時31397ＭＷ。

台電指出，目前還有中華電信、震江電力等4家業者共申請14.9MW參與量，正進行相關測試，以及數十家潛在業者積極詢問準備中。台電預計明年啟動「備用容量市場」交易，讓備用容量供給者與義務者可透過平台自由交易或媒合，強化長期供電穩定。