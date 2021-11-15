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視察核四廠S斷層成焦點 原能會：嚴格說已非核電廠

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
立法院教育委員會今天下午到新北市貢寮區核四廠視察，聽取簡報，了解S斷層狀況。記者邱瑞杰／攝影
立法院教育委員會今天下午到新北市貢寮區核四廠視察，聽取簡報，了解S斷層狀況。記者邱瑞杰／攝影

立法院教育委員會今天下午到新北市貢寮區核四廠視察，原能會簡報指出，核四建照去年底過期，核燃料今年3月全部運出，嚴格而言已非核電廠台電表示，若重啟核四，原能會要求須重新進行地質調查及後續耐震力評估。

立法院教育委員會召委李德維聽完簡報後表示，好像在聽取反核四簡報，隨後一行人由台電安排前往廠區了解現場，稍後再進行討論。

原委會表示，核四建照已於去年底過期，核燃料已於今年3月全部運出，依法嚴格而言已非核電廠，原能會已無相關建廠安全管制業務，僅就核子保防部分進行管制。原能會為獨立安全管制機關，會秉持核安守護者的立場，嚴格執行各項安全管制作業，為民眾的健康及安全確實做好安全把關。

台電簡報表示，建廠報照去年底過期，若要重啟必須重新提出建廠報照申請，並進行通檢討評估包括所有試運測試之系統功能試驗項目。

立法院教育委員會今天下午到新北市貢寮區核四廠視察，聽取簡報，了解S斷層狀況。記者邱瑞杰／攝影
立法院教育委員會今天下午到新北市貢寮區核四廠視察，聽取簡報，了解S斷層狀況。記者邱瑞杰／攝影
立法院教育委員會今天下午到新北市貢寮區核四廠視察，聽取簡報，了解S斷層狀況。記者邱瑞杰／攝影
立法院教育委員會今天下午到新北市貢寮區核四廠視察，聽取簡報，了解S斷層狀況。記者邱瑞杰／攝影

核電廠 核四 原能會 台電

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