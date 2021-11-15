抗通膨！ 朱澤民：CPI年增率會壓在2%警戒線之下

主計長朱澤民今（15）日表示，今年全年消費者物價指數（CPI）會壓在年增率2%的警戒線之下，雖然預估第4季CPI會比第3季高一點，確實通膨的壓力還在，但不會到所謂的通膨階段。

朱澤民今接受廣播節目訪問時指出，今年整年消費者物價指數（CPI）年增率會保持在2%以下，如果全年CPI要衝破2%，11、12月CPI要上漲到2.92%以上，但目前看起來，除非油價有很大波動，而肉類價格則很難在短期內增加很多，且10月蔬菜價格也已經較9月下跌。

此外，針對國民黨主席朱立倫日前曾呼籲蔡政府「必須對物價上漲下重手」。對此，朱澤民表示，政府已經有向各大賣場「道德勸說」，能撐下去就先撐，不要全面性一起漲價，或是像經濟部長王美花所說，在賣場設立平價專區，讓民眾可以優先挑選較便宜的即期品。

公平會也需要注意到有沒有聯合壟斷；而法務部則需要注意有沒有囤積、惡意哄抬等，例如農產品價值雖不高但卻是基本民生，不能故意把貨扣住。

朱澤民指出，行政院穩定物價小組是由副院長沈榮津主持，近期常常開會，經濟部負責追蹤大宗物資，例如黃豆、小麥、玉米；農委會則是注意農產品，肉類、青菜等市場供需；主計處則負責緊盯成本上漲，看看是否有缺貨現象發生，例如去年蒜頭漲價是因為有批蒜頭進貨時不符合程序規定，只好將其退貨，導致蒜頭量不夠造成價格上漲。

另，針對台灣牛奶全球價格第二高情形，朱澤民也回應表示，因為國人喜歡喝鮮奶，但目前台灣的產銷能量不大，不像國外有牧場，價格情形也必須看產業問題，且國外認為牛奶是他們的早餐必須品，還提供相關的補貼政策，因此國外牛奶確實比台灣便宜。同時，朱澤民也補充，如果不是買鮮奶，就沒那麼貴。

朱澤民強調，消費者物價指數（CPI）重視的是比較性，近幾個月CPI顯得比較高，是因為去年這個時候的物價比較低，他記得去年油價曾跌到一桶20多美元，但現在已飆升到一桶81、82美元，由於去年物價低，今年一漲就覺得很高。朱澤民還說，去年這個時期，媒體都在講通貨緊縮，物價下跌還有經濟成長小，但今年整個不一樣，變得很快。

同時，朱澤民也提出另一個物價指數的比較方法，他說，如果以2016年作為基本年指數為100，現在則是來到105.5，也就是說五年間，整個物價上漲了5.5，若以長期來看好像沒有什麼增加，但若和去年比較增加幅度就很高，以油價為例，去年油價下跌17%，但今年則是上漲21%。

此外，針對美國10月消費者物價指數（CPI）6.2%，已來到近30年的高水位，在後疫情時代，面對物價上漲，台灣是否也會受到影響？對此，朱澤民僅表示，「未來會怎麼樣，無法預測」。