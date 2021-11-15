會計師也要減碳 KMPG宣布加入RE100

安侯建業聯合會計師事務所今（15）日表示，KPMG已宣布加入全球再生能源倡議「RE100」的行列，承諾將在2030年實現100%使用再生能源；據瞭解，截至2020年為止，KPMG全球集團的再生能源電力的使用比例，已超過60%。

安侯建業表示，RE100已經吸引全球超過300家企業加入，其中也包含以台灣為總部的13家台灣企業響應，KPMG的加入，是為了履行對地球與低碳轉型的承諾，將致力於在2030年，讓集團成為一個淨零排放的專業組織。

安侯建業強調，KPMG全球會員所日前已共同發布《Our Impact Plan》所述，目標要在2030年讓全球所有會員所，達成100%使用再生能源電力，並自行製作碳揭露報告，來讓更多與氣候相關的營運資訊透明化，並積極發揮對世界的正面影響力。

安侯建業主席于紀隆表示，今年事務所參與太陽能綠電公益專案，號召全所同仁的力量，已捐贈了一座近200萬元的太陽能電廠給社福團體，使社福團體可以有綠電收益，挹注在弱勢族群的扶助與照顧上，讓公益與氣候行動兼顧，未來將評估朝購買綠電方向前進。

安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠強調，企業的「碳帳」絶對不可是一筆糊塗帳，這是一個迫切需要關注及正視的課題，安侯建業將以身作則，透過RE100，往淨零邁出一大步。

安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興表示，加入RE100不是口號，而是基於科學基礎，制定2030年100%使用再生能源電力的目標，目前正透過內部專家開發碳預測模型，並持續向專業組織提供衡量、追蹤與揭露承諾的進展，未來也會秉持科學基礎的原則與標準，持續協助台灣企業導入ESG策略，並進一步辨別來自價值鏈的氣候風險與機會，進而制定減碳計畫、落實低碳轉型。