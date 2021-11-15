重啟引進印尼移工 許銘春：12/15前將引進2,500人
疫情導致移工引進暫緩，勞動部長許銘春今（15）日指出，自上周重啟印尼移工入境後，最快將在17日有11人可入境台灣，目前登錄的都是家庭看護工，無產業移工，預估12月15日前，將有2,500名印尼移工入境。
許銘春今日前往立法院社會福利及衛生環境委員會接受預算答詢，並受訪或答詢表示，關於移工重新開放引進，截至14日為止，已有109人登錄系統並取得床位共96名，最快17日就有11名印尼移工可入境台灣。她補充，目前登錄都是家庭看護工，無產業移工。
為因應春節返台的台商需求，檢疫的床位將自12月15日起移給返國台商使用，許銘春表示，17日將有第一批11名移工進來，後續人數將會愈來愈多，並會加速引進並希望能引進多少就讓他們進來。
許銘春說明，申請入境的移工將入住集中檢疫所21天，過程包括14天居家檢疫以及七天自主健康管理，關於檢疫費用，在社福移工，政府與雇主將各出一半，產業移工則將由雇主負擔全部費用。
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