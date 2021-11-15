快訊

與陳時中餐敘嗨歌 郭台強「14個字」出面回應了

退役戰機你丟我買供應鏈下 會出現我的武器變我的敵人嗎？

重啟引進印尼移工 許銘春：12/15前將引進2,500人

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
勞動部長許銘春。記者陳宛茜／翻攝
勞動部長許銘春。記者陳宛茜／翻攝

疫情導致移工引進暫緩，勞動部長許銘春今（15）日指出，自上周重啟印尼移工入境後，最快將在17日有11人可入境台灣，目前登錄的都是家庭看護工，無產業移工，預估12月15日前，將有2,500名印尼移工入境。

許銘春今日前往立法院社會福利及衛生環境委員會接受預算答詢，並受訪或答詢表示，關於移工重新開放引進，截至14日為止，已有109人登錄系統並取得床位共96名，最快17日就有11名印尼移工可入境台灣。她補充，目前登錄都是家庭看護工，無產業移工。

為因應春節返台的台商需求，檢疫的床位將自12月15日起移給返國台商使用，許銘春表示，17日將有第一批11名移工進來，後續人數將會愈來愈多，並會加速引進並希望能引進多少就讓他們進來。

許銘春說明，申請入境的移工將入住集中檢疫所21天，過程包括14天居家檢疫以及七天自主健康管理，關於檢疫費用，在社福移工，政府與雇主將各出一半，產業移工則將由雇主負擔全部費用。

移工 印尼 台商

延伸閱讀

重啟輸入移工 許銘春：最快17日就有11人可入境台灣

首波移工11名週三入台 勞動部長：農曆春節可能暫緩

許銘春：首批11名印尼看護工 最快17日入境

謀身障者頭路！許銘春：19年1.2萬計畫助15萬人就業

相關新聞

重啟引進印尼移工 許銘春：12/15前將引進2,500人

疫情導致移工引進暫緩，勞動部長許銘春今（15）日指出，自上周重啟印尼移工入境後，最快將在17日有11人可入境台灣，目前登...

美國明年6月升息？楊金龍：一半一半

美國10月通膨率6.2%飆到30年新高，且連續5個月超過5%。央行總裁楊金龍表示，如果美國CPI持續上漲，市場預期美國會...

國內外通膨升溫 楊金龍：台灣不會有停滯性通膨

中央銀行總裁楊金龍今（15）日赴立法院財委會報告，曾銘宗、賴士葆、林德福等多名立委關注國內外通膨風險；面對國內民生物資齊...

許銘春：首批11名印尼看護工 最快17日入境

勞動部長許銘春說，首批印尼移工已109人登錄系統，取得床位共96名；統計截至今天，最快17日就有11人可入境台灣；目前登...

太陽能領頭羊茂迪要歸位了？ 沉寂多年斥資10億布局次世代電池及模組廠

曾是台灣太陽能產業領頭羊的茂迪，經過多年沉潛、精實瘦身和組織重組後，決定重磅出擊，重啟資本支出，設置下世代太陽能電池及模組產線。並藉由高效產品，擴大太陽能發電廠設置規模，在激烈的競爭中，開創新藍海，期擺脫大陸紅潮的強大威脅。

11月17日「職犇薪世紀」中型徵才活動 薪水上看60K

台北市就業服務處訂於11月17日上午9時30分至12時30分在台北市萬華區艋舺大道101號西側臨康定路廣場及聯通道下廣場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。