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中小企業女老闆去年增幅3.2% 內需服務業深耕最多

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
2020年女性企業主銷售額達52,591億元，其中以批發及零售業占48.0%最高，製造業占14.7%次之，營建工程業占8.8%再次之。中企處提供
2020年女性企業主銷售額達52,591億元，其中以批發及零售業占48.0%最高，製造業占14.7%次之，營建工程業占8.8%再次之。中企處提供

經濟部統計處今日公布產業經濟統計簡訊，今年近年來女性創業的風氣在政府推動及時代觀念改變下逐漸興起，台灣中小企業女性負責人家數2015年突破50萬家，2020年達56萬827家，較2019年成長3.2%，增幅大於往年平均；女性占比亦由2011年36.4%提高至37.1%，增加0.7個百分點。

按中小企業認定新標準觀察，2020年中小企業家數為153萬1,197家，其中女性企業主56萬5,876家，男性企業主96萬5,321家。若觀察主要行業企業主之女男性別比，所有業別比率均小於1，顯示各業別仍以男性負責人較多，但服務業比率相較工業高，顯示女性企業主較深耕內需服務業市場。

2020年中小企業銷售額124,276億元，近十年平均年成長1.8%，其中由女性經營之銷售額為32,537億元，占比26.2%為歷年新高，較2011年提高2.3個百分點，近十年平均年成長2.9%，優於整體。若觀察每家銷售額，近十年女性企業主年增幅亦普遍優於整體中小企業，顯示女性企業主經營績效較佳。

若按新標準觀察，2020年女性企業主銷售額達52,591億元，其中以批發及零售業占48.0%最高，製造業占14.7%次之，營建工程業占8.8%再次之。若觀察銷售市場，2020年整體中小企業內銷比重為89.7%，顯示中小企業經營偏向國內市場，其中男性中小企業內銷比率89.1%，出口比率10.9%，女性中小企業內銷比率高達91.3%，出口占8.7%，女性內銷占比略高於男性。

觀察新設立之中小企業，按新標準2020年逾10萬家，占全體新設企業的99.8%，其中女性負責人之企業計42,076家，占比近4成；按銷售額觀察，2020年新設立中小企業銷售額逾2千億元，其中女性貢獻621億元，占逾3成；銷售市場主要以內銷為主，其中女性業主內銷比重95.6%，高於男性業主之88.1%。

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