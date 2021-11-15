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森崴能源今日上市 中籤者每張可獲利2萬元

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
森崴能源今日掛牌上市，森崴能源董事長郭台強（中）與總經理胡惠森（左三）特別在交易所擊鼓慶賀。圖/森崴能源提供
森崴能源今日掛牌上市，森崴能源董事長郭台強（中）與總經理胡惠森（左三）特別在交易所擊鼓慶賀。圖/森崴能源提供

正崴集團子公司森崴能源（6806）今（15）日以每股104.4元掛牌上市，開盤股價一度來到125元，漲幅19.7%。主打綠能經濟、永續環保的森崴能源上市掛牌吸引投資人申購，近21萬筆申購單，中籤率2.12%，以森崴早盤股價125元計算，抽中一張潛在獲利約2萬元。

全球關注淨零排放、碳中和議題，證交所今日舉辦國內首家全方位綠能發電業者森崴能源上市掛牌典禮及「新股上市敲鑼」儀式，邀請貴賓暨輔導上市之證券承銷商-福邦證券、簽證會計師與會共襄盛舉。正崴集團董事長、也是森崴能源董事長郭台強，及總經理胡惠森親臨致辭。

森崴能源董事長郭台強指出，政府訂出 2025 年綠能發電佔比達20%目標，綠色能源正進入高速發展期，森崴能源是正崴旗下第四家上市公司，看好未來十年全球淨零碳排等能源轉型的龐大需求及商機，我們超前佈署、愛護環境、潔淨能源，打造一個ESG的生態池。森崴能源發展的愈好，對地球及人類的生存環境就愈能朝向永續發展的路邁進。

森崴能源總經理胡惠森也表示，面對極端氣候，全球已有超過130個國家宣告2050年達成淨零碳排目標，推動能源轉型、加速再生能源發展刻不容緩。一個負責任的企業，應從使用綠電開始，這不只是企業社會責任，更是一場全球的綠色浪潮。森崴從事「創能、綠能、節能、儲能」就是要幫台灣企業解決ESG產業轉型所需的綠電大平台服務。

福邦證券董事長林火燈指出，森崴能源經營體質穩健，具極佳的發展潛力，上市後，在市場資金及人才挹注下，將可更積極投入研發和開拓市場，厚植企業永續經營的實力，未來將更能提升獲利回饋給投資大眾。

森崴能源以發展綠能為核心事業，是全台第一家永續概念股，專注太陽光電離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；同時進口潔淨能源的液化天然氣（LNG）、打造綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置，為國內全方位的能源服務品牌，是台灣第一家離岸風電統包工程（EPC）國產化公司。

森崴今年前三季營收達17.74億元、年增772%，主要是第一季認列地面型太陽能案場開發收入所致，上半年稅後純益2.65億元，超越去年全年的表現，每股純益2.47元。

截至今年上半年，森崴能源已簽約的開發及工程合約609億元（合約期間2021-2025），運維合約75.8億元（合約期間2021-2041），及每年的售電收入合約20億元，總計簽約金額已超過700億元。

目前運轉及建置中的太陽光電廠有 28 個，另完成建置 8 座陸域風力發電廠，均為自行開發設計、建置及維運。森崴目標 2025 年太陽光電與風電等再生能源，裝置容量達 1GW，並積極布局儲能市場，目標裝置量達 100MW。

太陽光電 離岸風電 綠能

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