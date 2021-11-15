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央行總裁：物價溫和上漲 但有部分哄抬現象

攝影中心 / 記者許正宏／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍（左）針對通貨膨脹表示，物價溫和上漲，部分在疫情間受傷嚴重的業者彌補虧損，但也有有部分哄抬的現象。記者許正宏／攝影
中央銀行總裁楊金龍（左）針對通貨膨脹表示，物價溫和上漲，部分在疫情間受傷嚴重的業者彌補虧損，但也有有部分哄抬的現象。記者許正宏／攝影

財政部長蘇建榮與中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財委會報告並備詢，針對消費者物價指數（CPI）年增率屢破通膨警戒線，立委質詢時表示擔憂，央行總裁楊金龍表示，零售餐飲業在疫情期間受傷很重，第3季起疫情趨緩、消費慢慢回溫，業者調漲售價可能也是藉此機會，彌補先前虧損；而另一方面，有可能是有部分哄抬的現象。

立委再質詢財政部長蘇建榮，對於今年稅收狀況實收數高出預算數不少，經濟部與賣場合作推出平價專區，是否給予賣場營業稅減免優惠，鼓勵業者主動降價，平抑物價。

蘇建榮回應，根據營業稅法規定，牛奶跟米等農林漁牧產品都已免營業稅，而食用油、泡麵，衛生紙等民生物資，經濟部協調廠商降價或促銷，低價銷售狀況下需要繳的營業稅自然也會降低，會配合經濟部向業者做宣導。

財政部長蘇建榮（右）與中央銀行總裁楊金龍（左）今天赴立法院財委會報告並備詢，。記者許正宏／攝影
財政部長蘇建榮（右）與中央銀行總裁楊金龍（左）今天赴立法院財委會報告並備詢，。記者許正宏／攝影
財政部長蘇建榮今天赴立法院財委會備詢，針對賣場業者配合經濟部推出平價專區，是否給予賣場營業稅減免優惠？蘇建榮回應，農林漁牧產品都已免營業稅，而民生物資在廠商降價或促銷下，低價銷售需繳的營業稅自然也會降低。記者許正宏／攝影
財政部長蘇建榮今天赴立法院財委會備詢，針對賣場業者配合經濟部推出平價專區，是否給予賣場營業稅減免優惠？蘇建榮回應，農林漁牧產品都已免營業稅，而民生物資在廠商降價或促銷下，低價銷售需繳的營業稅自然也會降低。記者許正宏／攝影

營業稅 經濟部 消費者物價指數

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