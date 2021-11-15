央行總裁：物價溫和上漲 但有部分哄抬現象

財政部長蘇建榮與中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財委會報告並備詢，針對消費者物價指數（CPI）年增率屢破通膨警戒線，立委質詢時表示擔憂，央行總裁楊金龍表示，零售餐飲業在疫情期間受傷很重，第3季起疫情趨緩、消費慢慢回溫，業者調漲售價可能也是藉此機會，彌補先前虧損；而另一方面，有可能是有部分哄抬的現象。

立委再質詢財政部長蘇建榮，對於今年稅收狀況實收數高出預算數不少，經濟部與賣場合作推出平價專區，是否給予賣場營業稅減免優惠，鼓勵業者主動降價，平抑物價。