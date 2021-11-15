聯發科技董事長蔡明介獲台大名譽博士學位

聯發科技董事長蔡明介今日獲台大頒發名譽博士學位。

以下是他的致詞:

首先謝謝母校臺大的肯定，獲此榮譽學位。每次回到臺大看到熟悉的椰林大道˴ 杜鵑花樹 ˴ 傅鐘，感覺又回到年輕時候，無拘無束地的盡情學習快樂時光。謝謝臺大自由的學風，帶給我的啟發，今年也正好是我畢業五十周年，很高興在這個場合上一起慶祝校慶。

獲此榮譽要謝謝很多人，包括父母、家人、師長的教導，工作上各階段的主管、朋友的鼓勵與幫助。我要謝謝內人四十年來和我分擔生活與工作的喜怒哀樂。更要謝謝現在的工作聯發科技所有同仁及主管，尤其是蔡執行長、陳總經理，在這些年和我一起帶領公司，朝向產品技術領先，往全球領導地位前進一大步，很高興與所有同仁分享這個榮耀。

我是1950年出生在台灣南部屏東，小學的記憶是農村大片稻田、甘蔗園的時代，中學的記憶是美˴蘇冷戰及太空競賽，因此啟發了個人對科學與工程的志向。二十世紀很重要的兩個發明：電晶體和電子計算機，也分別於1950年前後在美國出現。大學畢業時，正是美國矽谷IC工業開始成長的年代。因緣際會，我畢業後第一個工作，在高雄加工區外商當測試工程師，產品就是計算器IC，但工作有點單調。也因為好奇心，要多了解IC，因此走上了留學，參加工研院IC專案計畫及之後聯電 ˴ 聯發科技的近五十年IC之路。

我的工作是由工程師開始，也喜歡廣泛閱讀，隨著角色轉變，有機會都儘量用開放的心去觀察，吸收新的技能與知識。例如，組織管理、經營策略…等等，讓我在不同階段，持續學習去面對新挑戰。從求學到工作，時常在關鍵時刻都有重大的抉擇要做，有時可能選擇不多，只有勇敢面對。

在這參與台灣的IC產業發展過程，看到了含大量電晶體IC的電子產品，在生活中無所不在，及其對社會進步˴經濟發展的貢獻。也看到台灣從農業時代走過五十年的轉型到消費型工業，再到現在資訊科技及半導體產業的國際地位。回首這IC之路，加上小時農村幫忙種稻的經驗，我喜歡用一個比喻，這也是我在2014年ISSCC國際會議的一段講詞，即以米飯與電晶體對比：「白米滿足人類食物需求 ; 電晶體滿足人類精神所需」。對我好像就是走過的路，一點一點連接的一種結果呈現，參與其中感覺很實在，也心懷感激，有幸參與這半導體與計算時代的盛會。

我尊敬的故清華大學劉炯朗校長曾在多年前以他所了解的我，送我一首美國詩人佛斯特(Robert Frost)的詩：「未走之路(The Road Not Taken)」。我至今記得那詩的開頭是：

“黃樹林裡岔開兩條路”

結尾是：

“而我-

我踏上了乏人問津的路

而這造就完全不同的人生”

對於學子及正要進入職場的青年這一代，我有些心得分享：